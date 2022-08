Morena advierte que el desafuero de Alejandro Moreno será expedito…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, advirtió que el desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno, será expedito y aseguró que su partido y sus aliados cuentan con los votos para retirarle la inmunidad constitucional, publicó forbes.com.mx.

“Va a ser expedito este tema y veremos de qué lado están las legisladoras y los legisladores, si siguen diciendo, a pesar de lo evidente, de que (Alejandro Moreno) es un perseguido político, un perseguido político con estas propiedades, que siempre ha sido político, porque no se dice de un perseguido empresario, se dice de un perseguido político”, dijo el morenista.

En conferencia, Godoy señaló que el dirigente priista es investigado por enriquecimiento ilicitico, ya que no hay correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que tiene, como una casa en Campeche que vale 130 millones de pesos. A ello, dijo, se agrega un departamento en Polanco y otro en Bosques de las Lomas.

“Creemos que el crimen no debe de quedar sin castigo de nada y para eso, en materia penal no cuentan los tiempos electorales, no cuentan los tiempos políticos, si se tienen pruebas suficientes y contundentes para que alguien que cometió delito sea procesado”, mencionó el diputado morenista.

Ayer, el fiscal general de Campeche, Renato Sales, presentó en la Cámara de Diputados una solicitud para retirarle el fuero a Alejandro Moreno, también diputado, para poder acusarlo de enriquecimiento ilícito.

En respuesta, el presidente del PRI, conocido también por su apodo “Alito”, se dijo víctima de persecución del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Fuente: forbes.com.mx)