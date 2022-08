INICIA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ‘TERCIOPELO’ EN QR: Con la transición, se consolida el proceso democrático, dice la próxima Gobernadora

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A prácticamente 30 días del cambio de poderes, la gobernadora electa, Mara Lezama, y el gobernador Carlos Joaquín González iniciaron de manera oficial el proceso de entrega recepción, durante un acto que tuvo como escenario el Salón Cuna del Mestizaje que durante la administración actual apenas fue utilizado en cinco ocasiones.

A través del secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo, la gobernadora electa recibió un total de 154 carpetas que servirán de base para el análisis de la información que guardan las dependencias estatales y que concluirá el 15 de septiembre, de acuerdo con el calendario programado para las 15 coordinaciones establecidas para los ejes de gobierno, finanzas, desarrollo económico, desarrollo social y rendición de cuentas.

La gobernadora electa afirmó que el inicio del proceso de entrega recepción representa un acto de consolidación de la democracia, “significa formas de civilidad y responsabilidad entre las autoridades que salen y las que entran”.

Reiteró que por primera ocasión el proceso de entrega recepción se hará a través de un sistema digital innovador que permitirá el análisis de la información que se reciba además de la participación ciudadana para supervisar todo el proceso.

Tengo claro que el gobierno no puede parar y no se debe detener. La próxima administración iniciará al 100 por ciento y los ciudadanos tendrán la seguridad que no se detendrán los servicios ni los trámites, afirmó.

Anticipó un proceso de simplificación de todos los trámites en breve.



Mara Lezama presentó, en Chetumal, a su equipo de recepción el cual está conformado en la coordinación de finanzas, Héctor Contreras mercader; desarrollo económico, ecología y turismo, Artemio Santos; en la coordinación de desarrollo social, salud y educación, Carlos Flavio Rosado, en la coordinación de gobierno Cristina Torres,y rendición de cuentas Reina Arceo Rosado y Abner Isain Medina.

Rafael del Pozo por parte del gobierno saliente y Anahi González como responsable del equipo de recepción fueron los encargados de explicar los motivos de la reunión.

Por su parte, Carlos Joaquín ratificó la disposición de entregar toda la información disponible para realizar un proceso de transición transparente y terso. (Noticaribe)