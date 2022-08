Gobernador de Yucatán dice que sus constantes viajes al extranjero son de trabajo y no “para pasear”

MÉRIDA, MX.- El Gobernador, Mauricio Vila Dosal, inauguró tres nuevas empresas con capital local y extranjero en una jornada que inició en el conurbado municipio de Kanasín y concluyó en el de Tekantó, donde rechazó que sus constantes viajes al extranjero sean para “pasear”.

“A mí me pasa mucho que me dicen, ahí se fue de viaje el Gobernador, se fue a pasear. No, no nos vamos a pasear. Vamos a buscar empresas para que inviertan en Yucatán como Woodgenlx que se instaló aquí”, dijo Vila Dosal.

La primera parada de la gira de este día fue en la empresa Steelex, que trabaja con grandes piezas de acero y que contó con una inversión de mil quinientos millones de pesos y cuyo Director General, Alejandro Gasque Mier y Terán, dijo algunas palabras durante el evento:

“Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestro compromiso, el de Steelex, para seguir trabajando con la Secretaría de Fomento Económico, con su gente, ofreciendo la capacidad que tiene esta planta”.

Vila Dosal destacó que es el ambiente de seguridad jurídica y de tranquilidad lo que hace que las empresas y la iniciativa privada local confíen en Yucatán.

“Hoy salieron los números del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y Yucatan sigue siendo el estado más seguro de todo el país, con la menor incidencia delictiva, con la menor tasa de homicidios, con cero secuestros, con cero saqueos, prácticamente con todas las ramas que tiene que ver (la seguridad)”.

Ademas de Steelex, también se llevó a cabo la inauguración de la tercera planta de Woodgenlx en el municipio de Seyé, con una inversión superior a los 56 millones de pesos, conllevando también la generación de 650 nuevos empleos.

“A nivel nacional el lunes que estuvimos en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y a nivel internacional como lo hacemos en muchas giras de trabajo, como lo hacemos en otros países.

Por último, el ejecutivo inauguró la maquiladora Sitex en Tekantó, la cual cuenta con 60 máquinas de coser y que va a generar 150 empleos en este municipio. (Infoqroo)