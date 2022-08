Confirman renuncia de contralora Reyna Arceo al Ayuntamiento de Benito Juárez para sumarse al proceso de entrega-recepción de la próxima administración estatal

CANCÚN, MX.- Flor Ruíz Cosío, secretaria general del ayuntamiento de Benito Juárez, dio a conocer que, hasta el momento, la controladora Reyna Valdivia Arceo es la única funcionaria de este municipio que ha presentado su renuncia para sumarse al proceso de entrega-recepción que se realiza actualmente precio al arranque de la próxima administración estatal.

En breve entrevista, la funcionaria local agregó que en lugar de Reyna Arceo quedó la licenciada Virgiana Poot, quien fungirá como encargada de despacho, hasta que este 1 de septiembre, en sesión de Cabildo, se nombre a la nueva titular de este cargo, el cual, dijo, es de suma importancia para llevar en tiempo y forma el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal.

En ese mismo sentido, Ruiz Cosío señaló que si bien aún no hay rumor de otra renuncia (salvo la de ella, la cual se realizará una vez que tome protesta Mara Lezama como gobernadora constitucional), en su momento se informará si la presidenta municipal sustituta, Ana Patricia Peralta ratifica al gabinete actual o realiza los cambios que crea necesarios.

Finalmente, acerca de quién encabezará el próximo informe de gobierno, agregó que aún no se sabe si este lo realizará Lourdes Cardona, encargada del despacho de la presidencia municipal, o Ana Paty Peralta, aunque refirió que el documento ya está siendo elaborado por la Secretaría Técnica, a pesar de no que este dato aún no esté definido.

“Recordemos que el informe es el un informe de la administración municipal, no de la persona que encabece la administración”, apuntó. (Agencia SIM)