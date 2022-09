ACTRIZ RECONVERTIDA EN ANALISTA POLÍTICA: Laura Zapata atiza críticas contra AMLO y enlista promesas no cumplidas de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La actriz y conductora Laura Zapata sigue dando de qué hablar por sus críticas en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su administración, esta vez, por burlarse del informe que llevará a cabo este jueves primero de septiembre con motivo de sus cuatro años frente al Gobierno de México, publicó infobae.com.

Y es que este jueves, a través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz compartió con sus seguidores un resumen “real” de lo que el mandatario federal tendría que hablar en su Cuarto Informe de Gobierno.

• No vendió el avión. • El ejército no regresó a sus cuarteles. • No aparecieron los 43 de Ayotzinapa. • No bajó la gasolina. • No tenemos el sistema de salud de Dinamarca. 🧵🧵🧵

• No hay ex presidentes enjuiciados.

• No crecemos al 4%

• No enfrentó a Trump.

• No hay menos pobreza.

• No hay ningún resultado positivo en la nueva terminal avionera de Santa Lucía, ni siquiera el nombre de AIFA es correcto por su penosa municipalidad.

— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) September 1, 2022