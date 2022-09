Adán Augusto niega que haga uso de recursos públicos para su promoción o disfrute personal…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó que haga uso de recursos públicos para promocionarse personalmente o para cuestiones de “disfrute”, e incluso, retó a que si buscan por Transparencia, encontrarán que no recibe ni un solo “centavo de viáticos”, publicó xevt.com.

Lo anterior, luego de ser cuestionado por una reportera en la rueda de prensa ofrecida tras entregar el Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador en San Lázaro, sobre el hecho de que en algunas ocasiones se le ha visto en mítines de Morena, en horarios de trabajo.

El encargado de la política interna del país respondió que él acudió a dos o tres eventos públicos en domingo, que es su día de descanso, y en los casos cuando ha asistido a este tipo de actos los sábados, ha pedido que le descuenten el día.

Lo mismo que hizo el pasado fin de semana cuando salió de la “ciudad”.

“Como ahora, que salí de la ciudad unos días fuera, también pedí que esos 4 o 5 días me fueran descontados de mi sueldo. No, yo no acostumbro a usar recursos públicos ni para promoción personal ni para disfrute. Vaya, yo le reto, y búsquelo en Transparencia, por ejemplo, en mí no va a encontrar un solo centavo de viáticos. No acostumbro yo a esas cosas”.

Asimismo, se le preguntó si, en su calidad de interlocutor entre el Gobierno federal y los partidos políticos, podría hacer un llamado a los funcionarios que buscan la candidatura presidencial, a que declinen a sus cargos para dedicarse de lleno a ello. Esto fue lo que respondió:

“No, yo no soy quién para hacer sugerencias de ese tipo. Y ya me voy a ir, porque ya son las 8, y como a esta hora termina el horario de trabajo, no me van a acusar en el INE”, dijo. (Fuente: xevt.com)