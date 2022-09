AMLO exculpa al Ejercito Mexicano de ‘errores’ y ‘manchas’ del pasado; los achaca a expresidentes…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que, en muchas ocasiones, los errores del Ejército Mexicano son culpa de los titulares del Ejecutivo en turno, publicó El Financiero.

Tras ser cuestionado sobre las preocupaciones de diversas organizaciones civiles por el control cada vez mayor de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, el mandatario mexicano reconoció que el Ejército ha cometido errores, pero que estos son responsabilidad de gobiernos civiles.

“Se tiene que contextualizar. El Ejército Mexicano no es cualquier ejército, no es lo mismo que el ejercito de un país del Cono Sur, no es lo mismo que un ejercito de Europa; es un ejército que surge del pueblo, por eso digo que son pueblo uniformado”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Claro que han habido errores y hay manchas por las decisiones que han tomado gobiernos civiles. No hay que olvidar que comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente”, sentenció.

En este contexto, López Obrador dijo que se debe considerar que los elementos del Ejército Mexicano no pertenecen a la oligarquía y que no se enriquecieron “durante el periodo de mayor saqueo en la historia de México”.

Además, de que las Fuerzas Armadas no se subordinaron a ninguna potencia extranjera, “no se volvieron apéndice de ninguna agencia ni de ningún ejército de ningún país extranjero, este fue un ejército independiente, leal a México y a las autoridades civiles”, aseguró.

Finalmente, señaló que “no fue una invención” de su parte que ayuden en la construcción de obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya; sino una parte de su labor establecido “en sus leyes”.

“Por convicción, en el interior del Ejército, hay la decisión de hacer valer y de cuidar que no se violen los Derechos Humanos y la gente así lo percibe”, dijo.

“(Pero) si el presidente ordena la guerra, pues entonces sí, se cometen graves violaciones a Derechos Humanos, como sucedió durante el gobierno del presidente Calderón y durante el gobierno del presidente Peña. Esto de Ayotzinapa, por ejemplo”, añadió. (Fuente: El Financiero)