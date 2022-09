‘UNA SARTA DE MENTIRAS’: Anaya arremete contra AMLO por Cuarto Informe; enumera los temas de los que no habló…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia en 2018, afirmó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió durante su Cuarto Informe de Gobierno de la semana pasada y le pidió que deje de mentir, publicó El Financiero.

Además, expuso que lo más grave de todo fueron los temas sobre los cuales el presidente no hizo mención, como las desapariciones forzadas y la corrupción en Segalmex.

“Pero lo más grave no son todas las mentiras que dijo, sino las cosas que no dijo en su informe. No dijo que han desaparecido 35 mil personas en el sexenio. Que la gasolina no cuesta 10 pesos como prometió. Que la tortilla está más cara que nunca. Que aumentó la deuda en 2 billones. Que en el 90 por ciento de los hogares se cayeron los ingresos. Tampoco habló de la robadera en Segalmex, que dejó sin dinero a la educación para metérselo a la refinería que no refina”, apuntó Anaya en su video de este lunes.

El panista señaló que AMLO dijo “una sarta de mentiras” durante su informe y enlistó cuatro enunciados de López Obrador.

“Se nos cayó la economía pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID”. “Hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza”. “Con esta estrategia básica estamos reduciendo la violencia”. “La corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie”.

Al respecto de estas frases, Anaya Cortés respondió que la economía de México es hoy más pequeña que cuando inició el sexenio de López Obrador, según indican datos del Inegi. Además, destacó que este año hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema, frente a las 8.7 millones que había anteriormente.

Sobre la violencia, cuestionó cómo es que AMLO puede asegurar que hay una reducción cuando hay al menos 92 homicidios diarios. “Cada hora matan a cuatro personas en México. ¿Eso es reducir la violencia?”, preguntó.

Y recordó los escándalos de Pío y Martín López Obrador, hermanos del mandatario federal, así como los de Manuel Bartlett e Irma Eréndira Sandoval.

“Propuesta concreta: Que López Obrador deje de mentir, que nos hable de frente y con la verdad”, pidió Ricardo Anaya.

Dicho y hecho: el informe de López Obrador fue una sarta de mentiras. Y lo más grave fue lo que NO dijo:

– 35000 desaparecidos en el sexenio

– La gasolina no cuesta $10 como prometió

– La tortilla más cara que NUNCA

– Aumentó la deuda

– Recortes a educación…

¡Basta de mentiras! pic.twitter.com/wLYrTtgXzs — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 5, 2022

(Fuente: El Financiero)