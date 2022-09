Amagan PAN y PRD con suspensión definitiva de la alianza si el PRI no retira iniciativa que busca extender ‘militarización’ de la seguridad pública

QUERÉTARO, MX.- El amago de los aliados PAN y PRD contra el PRI subió de tono, porque amenazaron al Revolucionario Institucional con que, de no retirar su iniciativa para extender la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en todo el país hasta 2028, “pasaríamos a una suspensión definitiva”. Incluso condicionaron al tricolor, porque aun retirada la propuesta “será complicado recuperar la ­confianza”, publicó La Jornada.

El argumento del PRI para sostener su iniciativa en la Cámara de Diputados es que la población quedaría a merced del crimen organizado a partir de 2024, y en el horizonte no se ve la conformación de fuerzas policiales (la Guardia Nacional, las estatales y municipales) que consigan enfrentar con éxito a los delincuentes. Incluso el dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, puso sobre la mesa a panistas y perredistas que, con miras a los comicios de 2023 y 2024, si van separados no conseguirán derrotar a Morena y sus aliados, y su derrota será inequívoca.

No obstante, el reclamo político-electoral de PAN y PRD se mantuvo, y Marko Cortés, el dirigente panista, expuso que, de su lado, “tenemos claro que, si en la Cámara de Diputados no se retira o se vota en contra la iniciativa, no puede haber coalición. Pasaríamos a una suspensión definitiva, el objetivo era cuidar a México ante la destrucción y el retroceso que vivimos”.

Incluso ya colocó un condicionante más a la dirigencia del PRI, al considerar que con ella será intrincado alcanzar un acuerdo:

“Si se desecha la iniciativa (del PRI) será complicado buscar que se recupere la confianza y tendrán que explicar de cara a la nación qué fue lo que sucedió. Necesitamos congruencia y valor, que nadie se venda ni se doble, tal como lo hicimos en la discusión de la reforma eléctrica”.

Hace tres años, recordó el panista, cuando su partido votó en favor la creación de la Guardia Nacional, “tenía el mandato de tener mando y elementos civiles, acompañados por los militares; sin embargo, terminó siendo una policía militar, lo cual derivó en los peores índices en materia de seguridad”.

El PAN, el PRD y el PRI “presentamos muchos recursos legales, y hemos manifestado nuestra posición contra la militarización y la inseguridad, esto se encuentra también en nuestra plataforma común y en la moratoria constitucional firmada hace dos meses; sin embargo, sin darnos cuenta, por la puerta de atrás, el PRI presenta una iniciativa de reforma constitucional que prorroga el camino de la militarización. No hay congruencia y no estamos de acuerdo”.