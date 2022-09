Diputada de Morena denuncia al gobernador Miguel Barbosa ante el INE por violencia política en razón de género

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La diputada federal de Morena, Susana Prieto Terrazas, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta al que acusa de haber cometido violencia política en razón de género en su contra, publicó Proceso.

La legisladora morenista, apoyada por compañeras de su bancada, adelantó que solicitará al instituto electoral que incluya al gobernador en la lista de agresores de mujeres del país.

Esto, luego de que el pasado 2 de septiembre, en su rueda de prensa matutina, el mandatario poblano afirmó que la diputada morenista tenía una relación “melosa, cariñosa” con Ignacio Mier Velazco, líder de Morena en la Cámara de Diputados.

El mandatario manifestó esto luego de que una reportera local le preguntó sobre audios de la diputada Prieto Terrazas -a la que se refirió como cercana a Mier- en donde supuestamente se revelaba su injerencia en el rechazo de los trabajadores de la Volkswagen a aceptar el aumento salarial propuesto por la empresa.

Luego de decir que no consideraba que la diputada tuviera la posibilidad de influir en el resultado de la votación de los trabajadores, porque “no les da para eso”, Barbosa expresó:

“En el caso de tener relaciones con el diputado (Ignacio) Mier, que tampoco me consta, salvo fotografías, verdad, que se evidencia la cercanía, y una relación hasta melosa, cariñosa, este, pues eso es otra cosa”.

“A ella y a quienes ella quiera o que, especulativamente quiera, o adore, o lo que sea, si es la referencia ésta de su cercanía con el diputado Mier. Yo no veo al diputado Mier queriendo afectar a la empresa Volkswagen, no podría ser entendido eso. O promoviendo el conflicto para crear condiciones de inestabilidad, no veo que alguien en su sano juicio pueda pensar así”, agregó.

En rueda de prensa dada este jueves en la cámara, Prieto Terrazas dijo que su denuncia ante el INE iba acompañada de la firma de 200 legisladores de los tres grupos parlamentarios de la coalición Juntos Haremos Historia y que igual va dirigida contra el portal de noticias “Municipios Puebla”.

Acusó que Barbosa -con esas declaraciones que sugieren que tiene una relación diferente a lo laboral con el diputado Mier- dañó su honor, el de su esposo y de sus hijos, así como al propio líder de la fracción de Morena.

Recordó que recientemente también el mandatario agredió públicamente a la dirigente del PAN en Puebla, Augusta Díaz de Rivera, a quien identificó como “integrante promiscua del Yunque”.

“Él tiene la obligación de ser el garante de los derechos de las mujeres como gobernador constitucional, no convertirse en un agresor”, manifestó Prieto Terrazas.

Otras legisladoras como Aleida Alavez, Salma Luévano, Adriana Bustamante, Olimpia Tamara Girón, Marisol García se comprometieron a dar seguimiento a esta denuncia pese a que Barbosa Huerta sea gobernante electo por Morena, incluso hasta solicitar juicio político en contra del mandatario poblano. (Fuente: Proceso)