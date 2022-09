Minimiza delegado del INM en Quintana Roo masivo aseguramiento de indocumentados

Chetumal, MX.- Para Roberto González López, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, el aseguramiento de 40 indocumentados ocurrido en julio pasado cuando viajaban en un autobús en un tramo de la carretera Felipe Carrillo Puerto-Tulum, “fue un caso no común” en el estado, no obstante, no prende “focos rojos” en la entidad.

En breve entrevista, el funcionario federal aseguró que mantienen operativos constantes en la zona sur para detectar a posibles extranjeros con estancia ilegal en la entidad.

“Fue hace más de dos meses, fue un caso no común, pero es lo único que hemos tenido por el momento”, indicó respecto al tema de los 40 indocumentados.

Además, cuestionado sobre la situación por el cruce de centroamericanos a través del Río Hondo, dijo que esto “es mínimo, se atiende y se está al pendiente, no es de llamar la atención, es controlado”.

Además, señaló que si se realiza un comparativo respecto a la cantidad de personas que ingresan al país con las que son rechazadas por no contar con documentación, este número es “despreciable, una cantidad muy pequeña”. (AGENCIA SIM)