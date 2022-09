Criminales le tomaron la medida a AMLO y vendrán ‘chantajes’ peores… asegura Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los grupos criminales ya le han tomado la medida al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, criticó este lunes Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en 2018, publicó El Financiero.

“Ya le tomaron la medida al gobierno. Cada vez que hay un operativo bloquean calles, queman camiones, amenazan con matar gente (…). Hay que decirlo con claridad: las malas decisiones tienen consecuencias. Y López Obrador no puede salirnos con el cuento de que es herencia del pasado después de más de cuatro años de gobierno. Son sus decisiones, es su política absurda de ‘abrazos, no balazos’, lo que tiene al país ensangrentado”, apuntó en su video semanal.

Anaya Cortés consideró que si el gobierno cede una vez ante las amenazas de los criminales, entonces con ello le ‘toman la medida’ y los siguientes chantajes serán peores.

El panista recordó el ‘culiacanazo’, en octubre de 2019, cuando fue detenido Ovidio Guzmán y liberado enseguida luego de que grupos criminales salieran a las calles a hacer bloqueos e iniciaran enfrentamientos exigiendo su liberación. Y compartió videos en los que criminales someten y pisan a soldados, y otro en el que les persiguen en camionetas y los retan a disparar.

“Hoy la gente vive con miedo, cada vez más amenazada por la violencia. Los negocios no sobreviven por la extorsión. ¿Y sabes cuál es el problema de fondo? Que López Obrador partió de una premisa falsa. Quiso hacernos creer que era una de dos sopas, o se ofrecían abrazos a los criminales o los balazos iban a seguir. Y no funciona así. O sea, no se trata de escoger entre abrazar criminales o tener que vivir entre balazos”, puntualizó.

Ricardo Anaya propuso que se debe desechar la política de ‘abrazos, no balazos’ y comenzar a enfrentar a las personas criminales.

La raíz del problema de seguridad está en un falso dilema: Abrazos no balazos. Aceptar eso implica que solo hay de dos sopas:

a) Abrazar criminales o

b) Vivir entre balazos La salida a ese FALSO DILEMA es el Estado de derecho y la aplicación de la ley. Tiene que ser por ahí. pic.twitter.com/iigJDQqogC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 12, 2022

“Yo tengo propuestas: ni abrazos ni tener que vivir entre balazos. Aplicación de la ley y de la fuerza legítima del estado. Mucha investigación e inteligencia policial. Operativos focalizados, bien planeados, bien ejecutados. Y atacar con todo al crimen donde más le duele. Desarticulando sus finanzas, su logística, no solo detener a las cabezas sino desmantelar a los grupos criminales”, indicó. (Fuente: El Financiero)