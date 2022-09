Ken Salazar reconoce que inseguridad afecta a México tanto como a los Estados Unidos; propone estrategia conjunta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, reconoció que el problema de la inseguridad preocupa al gobierno de Joe Biden, sin embargo, no solo la que se produce en México, sino también en tierras estadounidenses, pues sin un clima de paz, no puede haber prosperidad, publicó Expansión Política.

“De la seguridad, hay muchos problemas de seguridad pero no nada más en México, también en Estados Unidos. Como lo he hablado con los dos presidentes, no puede haber prosperidad sino hay seguridad”, planteó.

Salazar, que llegó a México el 12 de septiembre de 2021 como representante de Estados Unidos ante México, participó este miércoles en el Inter.Mx Expansión Summit 2022, en el que reconoció que tienen claro la seguridad la lograrán de manera conjunta, pero siempre con respeto a la soberanía de México.

“La seguridad la vamos a lograr como socios, siempre respetando la soberanía de México”, afirmó.

En las últimas semanas, el clima de violencia ha generado intercambios de señalamientos por lo que se hace y no en materia de seguridad; el embajador Ken Salazar comentó que es momento de dar resultados en materia de seguridad en México, porque la violencia inhibe la inversión.

Ken Salazar fue secretario del Interior durante el gobierno de Barack Obama, senador por Colorado y fiscal general de Colorado, de acuerdo con la Casa Blanca. En 1998 se convirtió en el primer latino en servir como funcionario estatal en Colorado. (Fuente: Expansión Política)