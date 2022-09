“NO SE VIOLÓ NINGÚN PRECEPTO”: Rechaza diputada Candy Ayuso ‘extrañamiento del Congreso al Ayuntamiento de Solidaridad por la polémica por representante en el Informe de Lili Campos

CHETUMAL, MX.- La diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, se inconformó ante el acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo propone un extrañamiento al Ayuntamiento de Solidaridad “No podemos satanizar un mal entendido como un extrañamiento cuando nosotros no cumplimos con la forma” afirmó señalando que no existió un documento que formalizara la representación de la Legislatura del Estado en el pasado primer informe de gobierno de Lili Campos donde presuntamente se menoscabó, a dicha representación.

Ante ello, Ayuso Achach en su intervención señaló que no se violó ningún articulo de la constitución y menos ley alguna “Considero que lo sucedido en Solidaridad no menoscabó la representación de esta legislatura” y recalcó que al no existir un documento, no hay un documento violentado y tampoco existe un desacatamiento por parte del Ayuntamiento “El municipio de Solidaridad no violó ningún articulado de nuestra constitución estatal y mucho menos de alguna ley, tampoco hizo caso omiso de algún oficio puesto que nunca existió” apuntó.

La diputada también invitó a sus compañeros diputados y diputadas a no tomar represalias de esta índole, cuando lo que en realidad existió fue un mal entendido “Mejor sumémonos entre nosotros. Apenas estamos empezando esta tarea” dijo quien ocupó el Presidium el 12 de septiembre en representación del Congreso del Estado punto que retomó la diputada Cinthya Yamille Millán Estrella “No hubo una degradación de tal representación, hubo una representante del poder legislativo, eso quiero dejarlo muy en claro” además de que aclaró que para empezar, se asumieron funciones que no son propias de la Junta de Gobierno.

“En el presente caso no existe una manifestación expresa o por oficio de la presidenta de la mesa directiva, que haya comunicado la delegación del poder legislativo en este acto cívico, porque lo fue, no genera por obvias razones una violación de facultades e incertidumbre, sobre quien debió asumir esta representación porque para empezar se asumieron funciones que no son. Es decir la facultad primigenia es de la presidencia. Derivado de ello un acuerdo de extrañamiento pues no puede ni debe fundarse en errores internos, basados en vicios, sobre la representación o delegación, o en costumbres” explicó la panista.

Pese a ello, en la sesión número 4 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, donde los diputados y diputadas Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Luis Humberto Aldana Navarro, Hugo Alday Nieto, Julian Javier Ricalde Magaña y Maritza Deyanira Barutto Basurto presentaron el mencionado acuerdo con carácter de urgente y obvio resolución, fue aprobada con 22 votos a favor y tres en contra, por lo que algunos calificaron de una clara muestra de revanchismo político producto de una unidad malentendida por parte de algunos diputados y diputadas que antepusieron las vendettas personales a las leyes. (Agencias)