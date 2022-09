SE REPARTEN EL ‘PASTEL’ EN EL CONGRESO: Acaparan Morena, PVEM y PT las cinco comisiones principales; Renán Sánchez encabezará la de Hacienda; rinden protesta las dos diputadas plurinominales faltantes

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego de semanas de especulaciones, el Partido Verde Ecologista logró mantener la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta con Renán Sánchez Tajonar como presidente en lugar de Yohanet Torres Muñoz, ex secretaria de Finanzas y Planeación en el gobierno de Carlos Joaquín así como la Comisión de Asuntos Municipales con Cristina Alcérreca Manzanero.

A Morena le correspondieron las comisiones de Puntos Constitucionales, con Humberto Aldana Navarro, y la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria con Ricardo Velazco Rodríguez.

Dentro de las cinco comisiones consideradas de más alto rango también se encuentra la Comisión de Justicia que le corresponderá presidir a Jugó Alday Nieto, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Durante la sesión ordinaria número 4, Luz María Beristain Navarrete tomó protesta como diputada plurinominal de Morena en sustitución de Marybel Villegas Canché quien decidió retornar al Senado de la República ai como Alfonsa Leticia Padilla también diputada plurinominal por el partido Movimiento Apoyo Social en sustitución de Diana Laura Nava Verdejo quien solicitó licencia por 120 días.

Una vez integrada al 100 por ciento la Décimo Séptima legislatura, los legisladores aprobaron la distribución de las comisiones de trabajo.

A la diputada de Movimiento Ciudadano, Maritza Basurto Basurto le toca encabezar la comision de Desarrollo Humano, Poblacional y productividad; a María Fernanda Cruz Sánchez (Morena) la de desarrollo juvenil con igualdad de género; Susana Hurtado Vallejo (Morena) la de igualdad de género; Mildred Ávila Vera (Morena), comisión de educación, ciencia y tecnologia; Andrea del Rosario González, de Medio Ambiente y Cambio Climatico; Candelaria Ayuso (PRI), la de educacion; Julián Ricalde (Fuerza por México) turismo y asuntos internacionales; Alfonsa Padilla (MAS), comisión de deporte; José María Chacón (Morena) comision de movilidad; Omar Rodríguez (Morena) la de Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos; Cinthia Millán Estrella (PAN) la de Defensa de los limites de Quintana Roo.

A Luz María Beristain (Morena) le corresponde encabezar la comison de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad; Silvia Dzul (Morena), comision de desarrollo indígena; Alivia Tapia Montejo (PT) Desarrollo Rural y pesquero; Yohanet Torres Muñoz, de desarrollo urbano sustentable y asuntos metropolitanos; Estefanía Mercado (PVEM) planeación y desarrollo económico; Maria José Rosas Osorio (PVEM) del trabajo y previsión social; Elda Xix Euan, la de salud y asistencia social; Guillermo Brahms (PVEM) Derechos Humanos.



OTROS ASUNTOS

En la Sesión No. 4 fue turnada a la Comisión de Cultura el Decreto que declara a la charrería “Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo”; presentada por la Diputada Alicia Tapia Montejo y por el Diputado Hugo Alday Nieto.

Así mismo, los diputados determinaron que, en lo sucesivo, las sesiones ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, tengan verificativo los días martes a las 18:00 horas y los jueves a las 11:00 horas.

Por último, no sin discusión de por medio, el Pleno aprobó hacer un extrañamiento al Ayuntamiento de Solidaridad propuesto por la Junta de Gobierno, debido a que en la Sesión Solemne y pública celebrada con motivo del Primer Informe de Gobierno Municipal 2021-2024, menoscabó la representación de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

Elda Candelaria Ayuso Achach manifestó su inconformidad por el extrañamiento al municipio de Solidaridad, porque no menoscabó la Legislatura; “porque no se cumplió a cabalidad para designar a los representantes ante los municipios”, porque no existe un documento donde la Jugocopo da el nombramiento.

“El Municipio no violó ningún articulado de nuestra ley, no se violó ningún precepto”, enfatizó la diputada priísta.

Por su parte, la diputada del PAN, Cinthya Yamilie Millán Estrella lamentó la situación de las dos diputadas, porque no hay un documento donde se informa la delegación de la representación en el municipio de Solidaridad.

Luz María Beristain Navarrete subió al estrado para manifestar que le están haciendo el caldo gordo a la prensa, por una banalidad, y justificó que Candelaria Ayuso Achach defienda al Municipio de Solidaridad, porque son “aliados que le aportaron votos”.

Issac Janix Alanís, del Partido Verde, acotó que este era un acto solemne, y defendió que también es una responsabilidad de la Junta de Gobierno conducir las buenas relaciones con otras instituciones, y no está de acuerdo que este sea un tema político, sino que debe ser de respeto entre los Poderes del Estado.

El extrañamiento fue aprobado con 22 votos a favor y tres votos en contra de las diputadas Luz María Beristain Navarrete, Elda Candelaria Ayuso Achach y Cinthya Yamilie Millán Estrella. (Noticaribe)