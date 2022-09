AMLO y empresarios llegan a ‘importantes acuerdos’ contra creciente inflación en alimentos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras una una reunión de poco más de dos horas en Palacio Nacional, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los principales empresarios productores y distribuidores de alimentos llegaron a acuerdos para controlar la inflación. Según adelantó Ricardo Sheffield, procurador federal del Consumidor, al salir de la comida de trabajo, publicó reporteindigo.com.

“Hay importantes acuerdos para que se vendrán desarrollando en los próximos días y el que encabeza los esfuerzos por parte de la administración federal es el secretario de Hacienda y en muy pocos días el Presidente anunciará los detalles”, dijo el titular de la Profeco respecto a lo acordado por las partes en el encuentro.

Sobre si con estos acuerdos se podrá bajar los precios de algunos de los 24 alimentos de la canasta básica, respondió que “estamos buscando por lo menos que no suban, pero algunos productos tienen condiciones de bajar porque hubo un aumento muy grande por ejemplo al trigo que va bajando de precio, el maíz amarillo”.

En general, Sheffield Padilla consideró que “fue una reunión muy afable y hay una gran disposición de los empresarios del sector de los alimentos, ahí estaban los jugadores importantes en el mercado mexicano, incluso algunos de ellos en el mercado internacional”. Pues los principales distribuidores del país son las cadenas WalMart, Chedraui y Soriana.

Ya durante su conferencia matutina, en la que anunció esta reunión con empresarios, el primer mandatario había adelantado que Maseca se comprometió a no incrementar el precio de la harina de maíz para tortillas cuando menos hasta febrero de 2023. Lo que celebró, pues la empresa controla cerca del 70 por ciento de este mercado.

En cuanto a evitar el incremento en las tortillas, Sheffield dijo que “es un esfuerzo de todos, esperamos que no. No hay condiciones ahorita para que suba, los granos van bajando, ojalá y no solo no lo veamos subir sino empecemos a ver una modesta baja en algunos productos”. Pues previo a la reunión identificó a la papa y cebolla como el “dolor de cabeza” actual. (Fuente: reporteindigo.com)