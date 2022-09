GUANAJUATO | Alcaldesa donó tres camionetas blindadas a su policía; acusa amenazas por parte de grupos criminales

GUANAJUATO, MX.- La presidenta municipal de Moroleón por Movimiento Ciudadano (MC), Alma Denisse Sánchez Barragán, reveló que desde que fue designada como candidata, después del asesinato de su madre, ha sido constantemente amenazada por la delincuencia organizada, publicó La Jornada.

“Si nuestra seguridad se tiene que poner de por medio para que la gente tenga seguridad, que se ponga, ya no voy a permitir que mi gente sufra amenazas, sufra acoso, porque yo ya lo viví, que te quiten a un ser querido”, comentó al asistir al primer informe de la alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

El 25 de mayo del 2021, en un mitin fue asesinada la entonces candidata de MC a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago.

En el mitin resultaron lesionadas dos niñas de tres y nueve años, una joven de 25 años y un hombre de 50 años.

La candidatura fue ocupada por Alma Sánchez, quien reveló que ahora como alcaldesa continúan amenazándola.

“Todos hemos sufrido amenazas, pero yo no les tengo miedo, voy a enfrentarlos, decía mi mamá algo importante: no es malo tener miedo, es malo no saber enfrentarlo, enfrentar firme a los que quieren dañar a la gente de Moroleón”, comentó.

La presidenta municipal no quiso revelar el contenido y el medio como llegan las amenazas.

“Eso es privado mis amores, lo importante es que tienen alcaldesa bien valiente y por su pueblo da la misma vida”, externó.

Alma Sánchez difundió que no tiene protección de la federación, ni del estado porque es custodiada por la Policía Municipal.

En Moroleón ha mejorado la seguridad, en el año se han registrado unos dos homicidios, cesaron las extorsiones a los textileros y a altas horas de la noche la gente sale a las calles con seguridad, sostuvo.

Añadió que para mejorar la seguridad de la policía ella donó tres camionetas blindadas y con recursos del municipio compró una unidad.

“Esto le da mucha confianza a nuestra policía porque han actuado aún sin blindaje y ha funcionado. La policía es fuerte y aguerrida”, externó Alma Sánchez. (Fuente: La Jornada)