Hoteleros preocupados por deuda que enfrenta el CPTQ; pone en riesgo prestigio del destino y confianza de socios comerciales, dicen

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Preocupa al sector hotelero la deuda a proveedores que enfrenta el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) porque pone en riesgo el prestigio del destino y podría generar desconfianza con los socios comerciales, indicó Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Lo anterior, luego de que el organismo enfrentaba una deuda que superaba los 600 millones de pesos y del cual se desconoce cuanto haya logrado abonar la anterior administración, ya que el compromiso del ex director Darío Flota, fue la de abonar 300 millones de pesos antes de concluir el gobierno de Carlos Joaquín.

“Ahí el contador que haga números, yo no me atrevo a marcar un número, es importante y hay que saldarla, sobre todo, por el prestigio del destino y para generar confianza con los proveedores y con los socios comerciales; que elaboren una propuesta de pagos a quienes se les debe, con compromisos obviamente, no pretendemos ni consideramos que deba pagarse de un solo golpe, sería muy duro, hay que tener la promoción”, afirmó.

Jesús Almaguer dijo que como asociación están dispuesta a acompañar a Javier Aranda, nuevo director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, para negociar esta deuda, a fin de que se pueda liquidar lo más pronto posible sin que se vean afectados los trabajos de promoción para las siguientes temporadas. (Noticaribe)