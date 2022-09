Confirma la gobernadora Mara Lezama a Javier Aranda como nuevo director el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La gobernadora Mara Lezama presentó oficialmente a Javier Aranda Pedrero, como el nuevo director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) y garantizó que se cuidará cada peso de los recursos que sean destinados a la promoción turística de los destinos del caribe Mexicano.

En el marco del foro ‘Repensar el Turismo’, con motivo del Día Mundial del Turismo, la mandataria estatal afirmó que el CPTQ no desaparece, sino que se fortalece con la llegada de Javier Aranda, al frente del organismo, uno de los más importantes para la industria turística.

“Me preguntaban si iba a desaparecer el CPTQ, no, claro que no, y la prueba fiel es que aquí está el director, lo que vamos hacer, es que vamos a cuidar el dinero que se invierta en el CPTQ y que se vaya a promoción de este destino turístico, que no se vaya en frivolidades, que no desaparezca, que se vaya a promocionar lo que tenemos y lo que somos”, afirmó.

Javier Aranda sustituye a Darío Flota Ocampo, quien dirigió por varios años este organismo y quien fue reemplazado en esta administración, luego de que la gobernadora indicó que Javier Aranda es un experto en promoción y mercadotecnia.

Cuestionada sobre el adeudo a proveedores que tiene el CPTQ, se limitó a responder que se estaba analizando el tema en Chetumal.

Por su parte, Javier Aranda adelantó que espera tener a la brevedad un análisis de la situación económica que enfrenta este organismo. Dijo que él inicia de cero y hará un plan de trabajo para dar continuidad a la promoción de los destinos. (Noticaribe)