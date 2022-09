CDMX | Padre del alcalde Mauricio Tabe se dice arrepentido de agresión a empleado por colocar sellos de suspensión en taquería

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La taquería Don Eraki en la colonia Escandón, señalada por vecinos de la zona por presuntamente violar el uso de suelo, fue suspendida ayer por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), no sin la resistencia de Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien amagó con un cuchillo a uno de los empleados del Gobierno capitalino, publicó 24-horas.mx.

Y es que la familia Tabe es dueña del negocio, del cual el propio alcalde tiene 20% de participación, de acuerdo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

El personal del Invea se encontraba realizando sus labores en el lugar cuando el padre del alcalde, Daniel Tabe, amagó con un cuchillo a uno de los servidores públicos mientras lo amenazaba verbalmente.

“Te lo clavo, hijo de put… Te voy a clavar”, decía el padre del alcalde mientras sostenía con una mano la cabeza de un funcionario, con el cuchillo en la otra.

“Tranquilícese, pura verg.., cabr… Órale jijos de su… pinche bola de arrastrados”, continúa diciendo el hombre mientras avanza con el cuchillo.

Posteriormente, en un video subido a redes sociales, Daniel Tabe se disculpó: “Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo… Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores”.

Al cierre de esta edición se confirmó que el empleado del Invea que fue amenazado por el padre del alcalde se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local para interponer la denuncia correspondiente por la agresión; al respecto, la dependencia informó que abrió una carpeta de investigación.

Estos hechos ocurren luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmara este martes que tanto el Invea como la Contraloría capitalina revisarían si existe alguna irregularidad en el inmueble, abierto por la familia del alcalde Tabe en la misma demarcación que gobierna.

La familia del alcalde Tabe abrió el 18 de agosto pasado una nueva sucursal de su negocio de tacos árabes Don Eraki… Sin embargo, de acuerdo a documentos oficiales, el uso de suelo del predio en que se ubica es habitacional.

Además de que a la propia alcaldía se habría dado aviso de obras menores, siendo que se derribaron muros para abrir la taquería.

De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, los accionistas de Grupo Don Eraki Sociedad Anónima son los padres del alcalde de Miguel Hidalgo, con 20% cada uno, su hermano, con 20%, otra persona con el apellido Tabe, con otro 20%, y el propio alcalde, con 20%. (Fuente: 24-horas.mx)