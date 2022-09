Titular de la SHCP reconoce incremento del 7% en deuda pública durante el gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O compareció este martes en la Cámara de Diputados como parte de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde admitió que que la deuda pública aumentó un 7% desde 2018, aunque aseguró que se encuentra controlada, publicó infobae.com.

“En términos reales, el incremento de la deuda pública, al cuarto año de la administración, habrá aumentado 7% desde la base de diciembre de 2018, cuando inició el manejo fiscal de esta administración. Cabe resaltar que este aumento es significativamente menor que el crecimiento promedio de 27% observado en las tres administraciones anteriores”, argumentó el titular de Hacienda.

El secretario federal dijo que el saldo de la deuda, al cierre del año, se estima en 48.9 % del PIB, 2 puntos porcentuales por debajo del monto aprobado para 2022 por el Congreso.

Fueron los diputados del bloque opositor quienes reprocharon al titular de Hacienda las “cifras alegres” del Paquete Económico 2023, los sobrecostos en las grandes obras del Gobierno y el descuido en el gasto para salud y educación.

El diputado del PRD, Miguel Ángel Torres Rosales, señaló al secretario federal que este Paquete Económico “presenta cifras de ensueño” y no son visibles a la realidad.

En respuesta, Ramírez de la O afirmó que no se puede anticipar una planeación para el año 2023 basados en una realidad muy inferior a la que se tiene en los últimos datos recientes.

“Es cierto que hay oscilaciones y que las mismas se han vuelto más frecuentes, pero eso no nos da licencia para estar aventurando porque lo que estamos haciendo es preparar un paquete para todos, que incluya la disponibilidad de egresos y que se finca en las estimaciones de ingresos que también vienen con base en la última tendencia”, dijo el titular de Hacienda.

La SHCP señaló que con cifras de julio de 2022, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 10 billones 801.1 mil millones de pesos, de la cual 78.7% se encuentra denominada en moneda nacional y el 74.3% de los valores gubernamentales están a tasa fija y a largo plazo.

Agregó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 13 billones 376.1 mil millones de pesos, al tiempo que la deuda neta del sector público se ubicó en 13 billones 387.9 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos de Hacienda, ese Saldo Histórico en diciembre de 2018 (cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del gobierno) era de 10 billones 551 mil 718 millones de pesos (mdp).

Así, en 2022, el saldo supera los 13 billones de pesos, es decir. 2.6 billones más que en el inicio de la actual administración.

De acuerdo con el propio gobierno federal, de julio de 2019 a abril de 2022, se logró el mayor ejercicio de refinanciamiento de la deuda externa, al refinanciar aproximadamente 21 mil 298 millones de dólares.

AMLO y su promesa sobre la deuda pública

El tema de la deuda pública ha sido recurrente en los discursos del presidente López Obrador, quien ha sostenido que su gobierno no endeudará al país, no obstante, el 22 de diciembre de 2021, el tabasqueño reconoció el aumento de la deuda pública pero lo justificó con la caída que sufrió la economía por la pandemia de Covid-19.

“Se nos fue la deuda para arriba, pero ya vamos hacia abajo”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Para justificar el aumento de la deuda pública en su administración, López Obrador se refirió a la crisis sanitaria del 2020.

“Nada más apunto de que nos tocó la crisis económica más drástica de los últimos 100 años, la caída de la economía fue brutal en el mundo. En el caso de México no padecíamos una caída de la economía como la del 2020 desde los años 30 del siglo pasado. Entonces, por eso esto. No se trata de deuda, o sea, nosotros no hemos contratado deuda”. (Fuente: infobae.com)