HOMICIDIO DE LA DIPUTADA GABRIELA MARÍN | No fue asalto sino ejecución, declara chofer que sobrevivió al ataque

MORELOS, MX.- Autoridades del Gobierno de Morelos confirmaron este jueves que el feminicidio de la diputada local, Gabriela Marín, fue un acto planeado, publicó El Financiero.

“Con base en información del seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C5 y algunas particulares que hemos visto, fue una planeación, iban por la diputada. Había un seguimiento desde hace un tiempo, desde hace 10 ó 15 días la andaban vigilando”, señaló el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El mandatario instruyó tanto al fiscal, Uriel Carmona como al titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, para que trabajen en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para dar con los responsables de este crimen.

“La Comisión Estatal de Seguridad entregó a la Fiscalía General del Estado un trabajo de inteligencia muy importante que tiene que ver con el seguimiento de las cámaras de seguridad pública, la ubicación de cámaras particulares, las rutas que siguió la diputada y momentos previos a su deceso (…) datos que se aportaron a la carpeta de investigación”, apuntó Carmona.

Se refuerza la hipótesis de una ‘venganza política’

La diputada local, de 37 años, fue asesinada a balazos en la tarde del miércoles, por dos sujetos que la interceptaron a un lado de su vehículo, cuando salía de hacer compras en una farmacia.

Los atacantes huyeron a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se les haya identificado.

Este jueves, el fiscal Uriel Carmona Gándara reiteró que el asesinato de Gabriela Marín, se investiga como feminicidio, y se descartó que haya sido un asalto.

El funcionario apuntó que se refuerza la hipótesis de una “venganza política”, ante el difícil entorno en el que se designó su diputación el pasado 15 de julio, después de que Marín se enfrentó en los tribunales al exlegislador Roberto Yáñez Moreno.

“La diputada iba en compañía de su chofer Lucas ‘N’ quien se encuentra lesionado en estado de salud grave, no iba armado; ayer en las primeras horas tenía conciencia y pudo aportar datos y se pudo corroborar legalmente que no se trató de un asalto porque a la diputada no le exigieron la entrega de sus pertenencias ni de su vehículo”, agregó el fiscal.

Asimismo, mencionó que han comenzado a tomar declaraciones tanto de la familia como del personal que trabajaba con la diputada, que refuerzan la línea de un crimen político. Por ello, el fiscal adelantó que se citará a todos los actores involucrados en el enfrentamiento jurídico por la curul. (Fuente: El Financiero)