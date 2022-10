VIDEO | OJO POR OJO: Perpetradores de la masacre en San Miguel Totolapan están todos muertos, asegura líder de la Familia Michoacana

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En un video publicado en redes sociales, José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, uno de los principales líderes de La Familia Michoacana, reveló que la masacre desatada en San Miguel Totolapan, en Guerrero, tenía la intención de matarlo, sostuvo que todos los agresores ya fueron asesinados y adjudicó el liderazgo de Los Tequileros al ex diputado local Saúl Beltrán Orozco, publicó versiones.com.mx.

Hurtado Olascoaga se muestra sentado con los pies descalzos en un sillón color gris, viste pants color azul marino y una playera blanca, con la leyenda Gucci en el pecho.

De primera instancia señala que el atentado iba dirigido en su contra, además del alcalde Conrado Mendoza Almeda y su papá, Juan Mendoza Acosta, pero admite que en los hechos murieron muchas personas inocentes.

Dijo que estaba en la reunión donde fueron asesinadas la mayoría de las víctimas, que tenía poco equipo de seguridad y que no portaba armas, pues San Miguel Totolapan era un pueblo pacífico en el que vivía tranquilamente.

De hecho, señala que tiene una casa a una cuadra de la presidencia municipal, la cual es identificada por muchos de los vecinos y por eso es que asegura: “No sé quien, pero alguien del pueblo nos traicionó”.

La reunión del miércoles se desarrolló poco después del medio día, en ella estaban varios integrantes de la autodefensa que se formó desde 2015 para expulsar de la zona a Los Tequileros, precisamente para hablar sobre un video que éste grupo criminal había difundido un día antes, en el que aseguraban que ya estaban de regreso en San Miguel Totolapan.

“Nos tenían una trampa bien hecha, porque llegué a la reunión en una camioneta blindada, nunca andaba armado porque no uso armas, además de que el pueblo me parecía muy tranquilo”.

“Comieron ansias esos cabrones porque no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahorita estuviera entre los muertos, apenas alcancé a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos”, continúa.

La salida la encontró rumbo a la sierra, hacia la comunidad de Valle Luz, en cuya ruta explica que tenía pistoleros apostados en los cerros, que se movilizaron de inmediato para protegerlo y cercar a los agresores.

Admite en varias ocasiones que incurrió en un exceso de confianza, porque nunca pensó que alguien se atreviera a tanto.

Todos están muertos

Antes de llegar a Valle Luz dijo que se encontró con el grueso de su equipo de seguridad, los agresores le dieron alcance y se generó un enfrentamiento en el que, asegura, casi todos lo que mataron a las 20 personas de San Miguel Totolapan fueron asesinados.

“Ahí yo andaba muy molesto y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decido que no merecían ni enterrarse, porque se volaron la barda al meterse en ese pueblo, que era un pueblo muy tranquilo”.

En San Miguel admite que murieron personas inocentes y familia cercana para él, pero con resignación anota: “Ni modo, así son las guerras y así son los pleitos, se va gente inocente”.

“Hay que estar tranquilos en San Miguel, porque todos los que entraron ya están muertos, se habrán ido dos que tres pero van heridos, van dejando sangre y todo, son unos que iban en una combi y que no se alcanzaron a bajar”, señaló.

Fue Saúl Beltrán

Alfredo Hurtado adjudica el liderazgo de Los Tequileros al ex diputado local Saúl Beltrán Orozco, quien también fue presidente municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo 2012-2015.

Además de Beltrán Orozco, menciona a otros delincuentes apodados La Mula y El Vago, a los que amenaza con buscar hasta encontrarlos, sin importar lo que tenga que gastar para alcanzar dicho propósito.

Refiere también que su hermano, Jhonny Hurtado, El Pez, lo regañó por confiado y no hacerse acompañar de suficiente personal de seguridad.

Asume que la lucha de los asesinados ya terminó, pero asume que ahora viene una cruzada personal para encontrar a los artífices de la masacre, con la certeza de que en los hechos del miércoles se violó cualquier código de guerra que pueda existir. (Fuente: versiones.com.mx)