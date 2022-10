Alerta por clonación de Sofomes que ofrecen crédito fáciles; aumentan denuncias por fraude

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- Ante el incremento de quejas en las últimas semanas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) delegación Quintana Roo, alertó sobre la clonación de identidad de por lo menos 22 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)

De acuerdo a la delegada de Conducef en Quintana Roo, Osmaida Santiago Leonel, explicó que la clonación de estos servicios se da, principalmente, a través de las redes sociales, donde otorgan “facilidades” en préstamos atractivos y la gente cae porque las empresas clonadas están legalmente registradas ante la Condusef.

“Hay algunos fraudes que nosotros no podemos detectar ni contabilizar porque se salen de nuestro rango y quien lo está haciendo no son instituciones financieras, hay muchas personas que están ofreciendo sus servicios en línea, la mayoría de la gente que viene, es que me están cobrando asi, y como contactó a éstas personas, ha sido por redes sociales, reiteramos y les pido de favor que no accedan a éste tipo de préstamos, la mayoría contacta a las personas por redes sociales”, explicó.

Resaltó que ninguna compañía que se dedique a prestar dinero y que esté legalmente constituida solicitará a los interesados depósitos de efectivo para otorgar un crédito. (Noticaribe)