NI ALCALDÍA NI PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Beatriz Gutiérrez Müller descarta interés en postularse a cargo alguno…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que nunca buscará algún cargo público, publicó Expansión Política.

“Yo no sería senadora, ni diputada, ni presidenta, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca”, expuso durante un evento en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México.

“Yo no me voy a postular nunca a ningún cargo. No es lo mío. Creo en la política, quiero tener una postura política y argumentarla, pero no pretendo…”, añadió.

“Ya lo había dicho. La amnesia ayudó a que olvidaran que en 2018 yo se los dije: que iba a acompañar a una persona en su trabajo, y que yo, desde donde pudiera, iba a estar ayudando, pero que no me iba a proponer para nada”, añadió.

Esta misma semana, el presidente López Obrador afirmó que Beatriz Gutiérrez no aspiraba a ocupar algún cargo tras el final del sexenio actual.

“Aprovecho para decir que Beatriz no aspira a ningún cargo. Ella me lo ha manifestado y lo expresará en algún momento”, señaló el mandatario durante su conferencia matutina.

El presidente dijo que en 2024, cuando concluya su mandato, “me voy a Palenque y ella va a seguir como maestra e investigadora, eso me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. No quiero hablar más porque es una mujer con criterio y me vaya a decir que para que estoy de vocero, de zalamero”. (Fuente: Expansión Política)