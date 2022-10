“TENGO MIEDO, NO PUEDO ANDAR TRANQUILO”: Ligan a la Policía Municipal con intento de ejecución en Cozumel

COZUMEL, MX.- Cristian Torres, un joven cozumeleño quien escapó de un intento de ejecución esta mañana frente al supermercado Chedraui, responsabilizó públicamente a Jesús Rosado, subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública, y a José Coral, alias “El Cotorro”, presunto delincuente, de lo que pudiera pasarle a él o a su familia.

En entrevista para distintos representantes de los medios de comunicación, señaló que el martes pasado fue detenido en la vía pública porque, aparentemente, estaba fumando marihuana en un parque.

Añadió que fue llevado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde permaneció 36 horas; sin embargo, aseguró que en ese tiempo un grupo de policías lo sacó de la celda en la que estaba para tomarle varias fotografías, antes de salir libre.

Agregó que una vez afuera, cuando caminaba para tomar el transporte a su casa, fue interceptado por una moto con hombres armados.

“Vi que Seguridad Pública, de la calle, vi que salió una moto y pues a mí se me hizo raro, se me quedaron viendo los chavos y a mí se me hizo raro, uno de ellos me gritó ‘alto ahí compa’, lo volteé a ver y solo vi el arma”, señaló.

Indicó que instantes después estos mismos sujetos realizaron al menos dos detonaciones, pero él corrió para salvar su vida, viendo pasar el automóvil de “El Cotorro”, quien, manifestó, lo tiene amenazado por no querer “alinearse” y trabajar con él.

“Todos me conocen, fui, pero ya me dejé de pendejadas por mis hijos, ahora sí por la derecha”, admitió.

“Me da miedo porque el policía Jesús Rosado anda en la calle y siempre que me ve me agarra y siempre me trata de llevar, me quiere poner cosas; de hecho, ese día que me agarraron, me querían poner droga para que me trasladen al Ministerio y ahora sí que otra vez a la cárcel”, apuntó.

Dijo tener miedo y dejó entrever que la Policía Municipal está relacionada con su intento de ejecución.

“Si en Seguridad Pública los mismos policías me sacaron y me empezaron a tomar fotos en la noche para ver cómo andaba vestido, ahora sí que tengo miedo, no puedo andar tranquilo, la misma policía de aquí anda haciendo esto”, aseveró.

Por último, pidió denunciar la presencia de gente sospechosa o armada y advirtió que en el intento por ejecutarlo podría haber víctimas colaterales.

“Imagínense que un día yo esté en una escuela o algo y por querer matarme a mí se lleven a uno de sus hijos pues no creo que esté bien”. (Agencia SIM)