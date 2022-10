Las principales razones por las que el fútbol es tan popular en México

Si nos preguntamos cuál es el deporte más popular en México, sin duda la respuesta que obtendremos será el fútbol. Este deporte es el que más aficionados tiene en todo el país, tanto dedicados a practicarlo en cualquiera de las diferentes ligas menores existentes a lo largo de toda la república como por aquellos aficionados que prefieren seguir los encuentros de su equipo favorito.

A estos aficionados se suman también aquellos que optan por probar suerte y realizar apuestas deportivas en salas de alto nivel como Codere, que se convierten así en otra forma de disfrutar de este deporte tan conocido. Si quieres saber cuáles son las razones para este sitio del fútbol, te las contamos en nuestro artículo.

Es un deporte fácil de aprender

Una de las principales ventajas que tiene el fútbol como deporte es que es muy sencillo de aprender a jugarlo. No hablamos de un deporte que cuente con un reglamento extenso, cargado de normas y que la mayor parte de ellas sean de difícil entendimiento. A cambio, para jugar al fútbol basta con saber que no se puede tocar el balón con la mano, que este no puede superar los límites del campo que hayamos establecido y que el objetivo es anotar goles en la portería del contrario. Algo que cualquier persona que nunca ha jugado al fútbol puede hacer en apenas un par de minutos, lo que demuestra lo sencillo que resulta el aprendizaje de esta actividad deportiva. Un aspecto que, además, tiene una influencia considerable también respecto al nivel educativo de los deportistas, pues tampoco se requiere que este sea elevado.

Es un deporte económico

Cuando practicamos ciertos deportes el dinero sí importa. Si hablamos del ciclismo, la equitación o el golf estamos ante deportes en los cuales necesitamos de una serie de objetos y accesorios cuyo coste no es precisamente económico. A cambio, para jugar al fútbol nos basta un balón, que cuesta unos pocos pesos, un terreno cualquiera en el que podamos desarrollar el partido y unas mochilas o unas simples piedras que hagan las funciones de porterías. En consecuencia, no es necesario realizar una inversión elevada para poder echar un partido en cualquier parte, ni siquiera en el caso de que queramos alquilar un campo, claro que, ante la gran cantidad de jugadores que forma cada equipo, el coste del mismo se reparte entre bastantes personas, haciendo así más accesible el juego.

Por la historia

La llegada del fútbol a México se atribuye a las primeras colonias inglesas establecidas en el país a finales del siglo XIX, principalmente en el estado de Hidalgo. A fin de superar el aburrimiento de los fines de semana y también recordar un poco su patria, estos mineros empezaron a desarrollar los primeros partidos de fútbol en la República Mexicana, a los que pronto se sumaron jóvenes locales de familias acaudaladas. De estos primeros partidos surgió el primer club profesional como es el Pachuca Athletic Club, fundado en el año 1901. Con el paso del tiempo, las diferentes comunidades extranjeras del país irían creando sus equipos. Entre ellos tenemos los siguientes:

Club México

Reforma Athletic Club

Oriazaba Athletic CLub

British Club

La llegada de la revolución sería el último elemento necesario para que el fútbol se extendiera a las zonas más marginadas del país, de modo que incluso en los suburbios o en los terrenos de indígenas y campesinos se empezaría a jugar al fútbol. En consecuencia, la relación histórica entre el fútbol y la nación mexicana es más que considerable y esta verdaderamente se mantiene hasta nuestros días.