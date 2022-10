Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, contenderá como independiente por la presidencia de México en 2024; fue expulsado del PRI hace un año

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con un video en sus redes sociales Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, dio a conocer que participará en las elecciones de 2024, en busca de la Presidencia de la República, y de acuerdo con las reglas del INE, publicó El Financiero.

Ruiz indicó que México necesita una ‘vuelta en U’, y criticó al actual gobierno, al asegurar que hay 6 millones más de pobres y que a los mexicanos cada vez les alcanza para menos.

El exgobernador de Oaxaca dijo en su video que “este 2024, con los tiempos del INE, y con tu apoyo, me registraré como candidato independiente a la Presidencia de México, para que juntos pongamos al país en el rumbo correcto”.

Tú eres el próximo pobre 🫵🏽

Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie.

Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo. pic.twitter.com/z5P0Po6l2x

— Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) October 16, 2022