“No puede haber pretexto para que no se no se le brinde el servicio a los cancunenses”, dice alcaldesa al garantizar transporte nocturno en Cancún pese a amenazas de taxistas

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “No puede haber pretexto para que no se utilicen y sobre todo no se le brinde el servicio a los cancunenses”, afirmó la presidenta municipal de Benito Juárez Ana Patricia Peralta de la Peña, al manifestar que las empresas concesionarias están obligadas a prestar el servicio de transporte nocturno a los Benitojuarenses.

Lo anterior, luego de que los transportistas decidieron suspender el servicio de sus rutas a partir de las 10 de la noche por supuestas presiones de los taxistas, razón por la cual al menos 25 mil trabajadores que concluyen su jornada laboral en ese horario se veían en la necesidad de tomar el servicio de taxis.

Dijo que se han implementado operativos especiales para que los trabajadores puedan contar con el servicio hasta las 12 de la noche

“Vamos a estar teniendo operativos, tenemos que asegurarle a la ciudadanía el uso del transporte público que así deseen y hay horarios establecidos por parte del transporte público de las concesiones de los camiones, están hasta las 12 de la noche en su mayoría solo algunos tienen horarios como hasta las 9 de la noche más o menos; entonces no puede haber pretexto para que no se utilicen y sobre todo no se le brinde el servicio a los cancunenses”, afirmó.

Cabe señalar que por su parte el Secretario General del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, indicó que de no cesar las amenazas se levantarán las denuncias correspondientes en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) y ante la Secretaría de Gobierno del Estado para el retiro de concesiones de quienes continúen realizando disturbios al orden público y también podrían presentar una iniciativa para ampliar el horario de servicio de autobús hasta después de las 12 de la noche. (Noticaribe)