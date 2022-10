“YO HE VISTO PURAS NOTAS”: Autoridades de Benito Juárez no han pedido apoyo del Inmoveqroo para atender queja por amenazas que han recibido choferes del servicio de transporte público en Cancún

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El ayuntamiento de Benito Juárez no ha solicitado el apoyo del Instituto de Movilidad de Quintana Roo para atender las denuncias que se han hecho sobre amenazas a choferes de transporte público que decidieron suspender el servicio nocturno por temor a agresiones.

Rodrigo Alcazar, director del Inmoveqroo, explicó que hasta el momento toda información de la que dispone es por medios de comunicación “porque hasta el momento el ayuntamiento de Benito Juárez no ha tenido acercamiento no ha pedido apoyo alguno”.

“Yo he visto puras notas, hablan de que no quieren de que salgan a las 10 y otros a las 11, pero en realidad no tengo información oficial por parte del ayuntamiento ni tampoco ninguna petición”, señaló.

Reconoció que, al final de cuentas, es un tema que debe priorizar el ayuntamiento benitojuarense. El ayuntamiento tiene un sistema concesionado en vías establecidas y a raíz de ahí, ellos tendrán que tomar la determinación”, afirmó.

Reiteró que el Inmoveqroo está dispuesto a apoyar cuando les pidan el apoyo. (Noticaribe)