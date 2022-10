Feministas protestan afuera del planetario Sayab de Playa del Carmen contra presunto agresor

Playa del Carmen, MX.- Un grupo de feministas se manifestó esta tarde de manera pacífica a la afueras del planetario Sayab en contra de Jaime Alberto B. M., quien trabaja como asistente de dirección en este lugar y está acusado de violencia vicaria al sustraer a su hija por un conflicto con su ex pareja.

“Hoy exigimos al planetario de Playa del Carmen Sayab no más impunidad, que no proteja a agresores que están en el poder, nunca más un agresor que utilice sus recursos públicos para violentar a las mujeres”, expresó una de las asistentes.

Por su parte, Tecializ Gutiérrez, la víctima del mencionado hombre expresó sentir miedo.

“Sigo teniendo miedo al exponerme a este tipo de situaciones, tengo miedo a mi agresor, mi agresor trabaja aquí, labora aquí”, comentó.

De acuerdo con esta mujer, fue el pasado 19 de septiembre cuando su ahora ex pareja se llevó a la hija de ambos y desde entonces ha hecho todo lo posible para que no la vea, incluso, poniendo a menor en contra de su madre.

Agregó que antes de lo anterior, su hija visitaba constantemente a su padre, de los tres a los cinco años, pero un día notó un comportamiento extraño en la pequeña, quien, aseguró, se tocaba sus partes íntimas, por lo que ante la sospecha de que era abusada sexualmente interpuso una denuncia.

No obstante, señaló que el proceso en contra de su ex pareja no procedió, porque, aparentemente, el hombre presentó un estudio psicológico apócrifo.

Al final de la protesta, las manifestantes, principalmente integrantes de la Red Feminista Quintanarroense y el Colectivo Xtabay, pidieron la intervención de las autoridades en este caso, además de remover de su cargo al presunto agresor. (AGENCIA SIM)