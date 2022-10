PEGARÍA A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA LOS ‘PENDIENTES’ DE CARLOS JOAQUÍN: Por deuda de más de 600 mdp, CPTQ podría sufrir recorte presupuestal el próximo año, dicen diputados

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) podría sufrir recortes en su presupuesto del próximo año, dejó entrever la secretaría de la Comisión de turismo del congreso local, Luz Maria Beristain, luego de que pedirán que se rinda cuentas de los más de 600 millones de pesos que se ejercieron este año.

“El Consejo de Promoción Turística de todos es sabido que era la caja chica de los gobiernos anteriores, desde donde hacían y deshacían con esos recursos y no rendían cuenta de manera puntual, más inversión en promoción es relativo, si hay que cuidar la promoción, pero no tanto”, consideró.

Por su parte, Julián Ricalde, dijo que si bien esperan que comparezca el actual titular del CPTQ, Javier Aranda, pero al igual que el resto de las comparecencias no será más que “una pasarela” de numerarias, porque son nuevos no fueron los responsables de ejercer los recursos, y es entendible porque apenas están recibiendo el gobierno, razón por la cual se pronunció por hacer una modificación a la ley evite que las siguientes administraciones se enfrenten a esta misma situación y los verdaderos responsables sean quienes comparezcan ante los legisladores

“El problema es que estas llamando a comparecer a quien no estuvo, entonces que de que compareces, lo que se ha hecho es una pasarela de información y numeraria y datos, no es una comparecencia; nosotros no somos un órgano jurisdiccional”, expuso. (Noticaribe)