‘NO PERDÍ, FUI ENTREGADA’: Excandidata de la coalición PRI-PRD-PAN a la gubernatura de Zacatecas acusa de traición a Alejandro Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora y excandidata al gobierno de Zacatecas, Claudia Anaya, acusó que fue traicionada por líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al pactar la derrota del partido en la elección a la gubernatura del pasado proceso electoral, publicó xevt.com.

Luego de conocer las conversaciones expuestas por la gobernadora Layda Sansores en su programa Martes del Jaguar, la priista concluyó que Alejandro Moreno colaboró para que los hermanos Monreal obtuvieran la victoria en esa entidad.

Claudia Anaya dijo que Alejandro Moreno debería estar fuera de la presidencia del partido, por haberla traicionado a ella y a la militancia.

“Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección. Alejandro Moreno Cárdenas no sabe de la dedicación de la militancia del PRI para ganar esa elección… no sabe nada de eso pero tampoco le importa”, escribió la legisladora.

Sostuvo que los Monreal sabían que ella tenía buenos números para ganar la contienda y por eso intentaron que no fuera ella la candidata.

Finalmente dijo tener mucho coraje, repulsión y decepción, al saber que dentro de uno de los partidos de la coalición PRI-PRD-PAN se estaba trabajando para perder la elección.

“Por lo menos ese era el deseo de buen ánimo del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para con su amigo el Senador por Morena, Ricardo Monreal”, apuntó. (Fuente: xevt.com)