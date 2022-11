“ES UN CAOS TOTAL”: Sufre Holbox pérdidas de 40 millones de pesos diarios por bloqueo de ejidatarios en conflicto con la CFE

KANTUNILKÍN, MX.- “Es un caos total”, fueron las palabras del alcalde de Holbox, Manolo Escamilla, al referirse al desabasto, pérdidas económicas y molestias generadas en los turistas de esta isla, por el bloqueo carretero mantenido por ejidatarios en Kantunilkín.

En entrevista telefónica, la autoridad local señaló que las pérdidas económicas diarias son por cerca de 40 millones de pesos diarios, sin contar los daños de largo plazo por la mala imagen y la mala experiencia generada entre los visitantes, en momentos en que la ocupación hotelera era de un 73% a causa del puente largo y un concierto programado de Los Pericos, que ahora está en duda.

“Estamos al pendiente de los turistas, más de los que se van y que pierden sus vuelos, tratamos de ver cómo resolver esto”, declaro el funcionario, quien aceptó que “la afectación nos ha rebasado”.

Muchos hoteles han optado por cancelar sus reservaciones y devolverle el dinero a estos visitantes, para no hacerlos pasar por el mal rato de tener que atravesar el bloqueo en Kantunilkín. La ocupación hotelera hoy ya cayó a menos de la mitad, al quedar un poco por arriba del 30%.

Aunado a ello, en Holbox, una isla de 3 mil 200 residentes, más otros cinco mil visitantes, ya han comenzado a escasear los productos perecederos y los garrafones de agua, pues los camiones han quedado varados rumbo a la isla y muchos han preferido regresarse.

“Nos falta el dinero para los cajeros automáticos, porque no han pasado los camiones de Cometra”, narró. “Abajo hay filas de turistas en los cajeros, esperanzados en poder sacar dinero”.

Esta falta de efectivo golpeó directamente al comercio local y a restaurantes, al dejar de generarse derrama.

Manolo Escamilla indicó que han hablado con el presidente municipal, Emir Bellos Tun, quien afirma que mantiene diálogo con los ejidatarios, pero quien señala que al parecer es la CFE la que no cede en sus demandas.

La alcaldía ya ha hablado con Capitanía de Puerto en Yucatán para ver la posibilidad de habilitar un cruce marítimo de Holbox a El Cuyo, como medida extraordinaria, pero por ahora no lo han considerado necesario, toda vez que el bloqueo es intermitente (los ejidatarios impiden la circulación vehicular por dos horas y luego la dejan pasar por una).

El alcalde señaló que en Holbox entienden la lucha de estos ejidatarios, pero finalmente al que están lastimando es al propio pueblo, a gente que no tiene nada que ver con el conflicto. No obstante, enfatizó que como autoridad se han mantenido respetuosos y no han emitido ningún comunicado.

En entrevista separada, Alejandro Cañedo Cantú, presidente de la Asociación de Hoteles de Holbox, confirmó que este bloqueo les genera una pérdida de 2 millones 800 mil pesos diarios en cuartos, a los niveles actuales de ocupación en sus 4 mil habitaciones.

Sin embargo, la pérdida económica en general es mucho mayor, al considerar traslado, compra de boletos y consumo, la que estiman es de 40 millones de pesos diarios. (Agencia SIM)