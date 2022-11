SUSPENDE ADO SERVICIO A KANTUNILKÍN POR BLOQUEO: Más de 600 afectados y al menos 500 turistas han perdido sus vuelos por protesta de ejidatarios contra CFE

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Por el bloqueo que realizan ejidatarios en Kantunilkin por segundo día que mantiene cerrada la carretera al puerto de Chiquilá, la empresa Autobuses de Oriente (ADO) Cancún suspendió 20 corridas desde ayer y hoy desde Mérida a Cancún y Playa del Carmen, afectando a más de 600 de sus pasajeros entre ellos 100 turistas.

De acuerdo a Elpidio Valencia Palomares, gerente comercial de Mobility ADO en Cancún, indicó que de acuerdo a información proporcionada por otras empresas de transporte serían alrededor de 500 turistas los que han perdido ya sus vuelos y que habían programado viajes para este martes y miércoles hacia el aeropuerto internacional de Cancún.

“Por esta situación hablamos de afectaciones de alrededor de 600 personas solo de los que nosotros movemos, más de los que evidentemente no se pudieron mover hacia el puerto con otras compañías de transportes, sabemos de buena fuente que hubo servicios pre contratados desde el Puerto de Chiquilá hacia el aeropuerto que no pudieron llegar y evidentemente la afectación directa con los turistas porque no llegaron a tiempo a sus vuelos alrededor de 500 turistas afectados ayer y hoy entre el resto de las empresas”, señaló.

Elpidio Valencia hizo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera inmediata por la afectación que están generando a los que ocupan viajar desde y hacia Kantunilkin.

“Están en una postura complicada han estado inclusive cobrando cuota simbólicas, ellos le llaman así pero finalmente es eso es una afectación directa al turismo”, abundo. (Noticaribe)