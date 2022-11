Alcaldes de Nuevo León acusan a Samuel García de ‘extorsión política y jineteo de recursos’…

NUEVO LEÓN, MX.- Alcaldes metropolitanos tronaron contra el gobernador Samuel García y amagaron con salirse de la Mesa de Coordinación Metropolitana, si el Gobierno del Estado continúa estatal reteniendo los recursos de los fondos municipales, publicó reporteindigo.com.

Además, advirtieron que promoverán reformas para que el Congreso le quite facultades en materia financiera al Gobierno estatal. Cabe recordar que este organismo también lo integra el Gobierno estatal.

El alcalde de Apodaca, César Garza, presidente de la Mesa Metropolitana, denunció que los ediles han sido víctimas de una extorsión política y de un “jineteo de recursos” por temas ajenos que comprometen la operatividad de los ayuntamientos.

“No somos empleados del gobernador, somos representantes ciudadanos, no somos subordinados, no somos municipios chiquitos… esto es un jineteo del dinero, y vamos a defendernos”, expresó.

“Nunca se había visto esta extorsión y presión política, pero no seremos rehenes, no seremos víctimas. Y de no corregirse esto, en una primera instancia abandonar los trabajos de esta mesa”, reveló en rueda de prensa César Garza. Los ediles le dieron de plazo una semana al gobernador para que entregue los fondos municipales. Estos recursos son del Ramo 33, Infraestructura, Fortamun y Seguridad que debieron ser entregados a más tardar en octubre. Varios de ellos son recursos federales.

Se informó que el Gobierno estatal embargó las cuentas a los municipios de San Nicolás, a cargo de Daniel Carrillo, Cadereyta de Cosme Leal, Apodaca, cuyo alcalde es César Garza, Guadalupe de Cristina Díaz y Santiago, cuyo presidente municipal es David de la Peña por pagar fuera de tiempo el Impuesto Sobre Nómina.

“Además buscamos presentar reformas de Ley para quitar atribuciones fiscales al Ejecutivo en cuanto al reparto de recursos porque esto no debe de seguir pasando. Y vamos a presentar controversias constitucionales contra estas acciones del Gobierno del Estado”, advirtió César Garza. (Fuente: reporteindigo.com)