Sandra Cuevas abre nuevo frente en la ‘guerra’ contra Claudia Sheinbaum… le achaca quedarse con 121 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Sandra Cuevas Nieves parece no librarse de estar en la mira del ojo público, pues al pasar de una polémica, se ve envuelta en otra con el gobierno de la Ciudad de México, dirigido por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum con quien mantiene una confrontación directa, publicó infobae.com.

Y es que tras ser absuelta del delito de agresión en contra de unos policías, fue criticada por la colocación de lonas y espectaculares con su imagen en toda la alcaldía. Y ahora, está el tema de la aclaración de 121 millones de pesos presuntamente faltantes.

A través de un comunicado, el comité ejecutivo estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ciudad de México reclamó que aclarara el destino de la cifra detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio fiscal 2021.

Ante estos señalamientos, la alcaldesa dio una explicación en la que se deslindó de ser responsable del faltante, en cambio, lo atribuyó al gobierno de la capital y aseguró que la suma estaba en manos de Sheinbaum Pardo.

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales en el que dio la aclaración y señaló que ante un tema tan importante como lo es el del recurso público, daría una respuesta sobre el asunto.

“El tema del recurso público, el tema del dinero, siempre es importante aclararlo, por eso, en esta ocasión sí salgo a aclarar para responder a todos aquellos que se preguntan dónde están esos 121 millones de pesos, lo digo fuerte y claro (…) los tiene el gobierno de la Ciudad de México es decir están en manos de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum Pardo”.

En su momento, indicó, se pagó por concepto de policías que tiene la alcaldía Cuauhtémoc y que paga su sueldo al gobierno de la ciudad, pues pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Además del concepto de luz, de agua y de asfalto.

“Por todos esos conceptos, se queda el dinero en el gobierno de la Ciudad, es decir en las manos de Claudia Sheinbaum Pardo y es ella quien en su momento va a esclarecer a través del expediente que tenga armado a la autoridad competente”, respondió la alcaldesa.

Recalcó que su gobierno era uno honesto y competente que da resultados y el cual se mantendrá igual asegurando que “no nos vamos a distraer” y aseguró que de ser cierto la falta del dinero, ya estaría encarcelada.

“Ustedes creen vecinas y vecinos, que si esto fuera verdad, ustedes creen que con las ganas que me tiene la jefa de gobierno (…), con las ganas que me tiene el gobierno federal, ¿permitirían esto? Por supuesto que no, ya estaríamos en la cárcel”.

La exigencia de Morena

Fue a través de un comunicado fechado el 2 de noviembre que Morena hizo el reclamo a la edil de la Cuauhtémoc, pues de acuerdo con ellos, la ASF habría detectado la falta de la suma millonaria.

“Con base en la información de la ASF, la Alcaldía Cuauhtémoc recibió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), los cuales no han sido comprobados en su totalidad”, se lee en el comunicado.

Continuaron señalando que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México transfirió a la Cuauhtémoc 424.4 millones de pesos pero no pudo comprobar el destino de 417.9 millones. Después acreditó el gasto de 259.9 millones de pesos, pero aún quedaban 121 millones 958 mil sin soporte documental.

Por ello, exigieron que compruebe en que se ocupó el dinero y si de no haberse gastado en beneficio de los habitantes de la alcaldía, que regresara el dinero de inmediato. (Fuente: infobae.com)