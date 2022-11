DECRETO PRESIDENCIAL DE ZONA LIBRE PARA CHETUMAL NO HA TENIDO EFECTOS ESPERADOS: Confía dirigente de la Canaco que diputados federales respondan a propuestas de modificación para que, por lo menos en los próximos dos años, se vean resultados

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El decreto presidencial de Chetumal como zona libre no ha representado ningún beneficio para ningún empresario de la zona por lo que esperamos que las dependencias federales y los legisladores federales atiendan las propuestas de modificación para que a partir del próximo año pueda ser de utilidad, reconoció el presidente de la Canaco Chetumal, Juan Jaime Minguer Cerón.

Recordó que, tras la revisión del contenido del decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021, el Consejo Coordinador Empresarial hizo una serie de propuestas -entre ellas la posibilidad que sean utilizados los puertos mexicanos y no sólo el de Belice para la importación de mercancías hacia Chetumal; que la aplicación del IVA a dichas mercancías sea del 8 por ciento aplicado a la capital del Estado así como la relación de productos contenidos en dicho decreto para que sean rentable ya que hasta el momento muchos artículos provienen de países donde no hay tratado comercial- pero que hasta el momento no han tenido respuesta.

Señaló que han tenido acercamientos con los diputados federales así como funcionarios de dependencias federales para lograr las modificaciones al decreto presidencial y se tengan los resultados esperados y ese decreto sea funcional.

Mingüer Cerón manifestó su confianza en que antes que termine el presidente Andrés Manuel López Obrador su gestión tengan resultados positivos, ya que hasta el momento ningún empresario local ha podido incorporarse a ese esquema presidencial. (Noticaribe)