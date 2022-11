Elon Musk pide votar a republicanos al Congreso, para equilibrar el poder con una presidencia demócrata

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El multimillonario Elon Musk, que ha estado en medio del foco mediático por su reciente llegada como nuevo dueño de Twitter y las acciones que ha emprendido en la compañía, escribió un mensaje precisamente en la red social de la que ahora es propietario para alentar a los estadounidenses a votar por el Partido Republicano de Estados Unidos para el Congreso en las elecciones intermedias, publicó forbes.com.mx.

“A los votantes independientes: el poder compartido frena los peores excesos de ambos partidos (Republicano y Demócrata), por lo que recomiendo votar por un Congreso Republicano, dado que la Presidencia (de Estados Unidos) es Demócrata”, escribió Musk en su cuenta de Twitter, que no ha parado de tener actividad ni con su llegada como nuevo dueño de la plataforma.

Esta declaración de Musk va a tono con las emitidas en mayo pasado, cuando comentó: “he votado abrumadoramente por los demócratas, históricamente, abrumadoramente. No estoy seguro, quizás nunca haya votado por un republicano, solo para ser claro. Ahora en esta elección lo haré”.

Musk volvió a causar polémica el domingo al advertir que los usuarios de Twitter que participen en suplantación de identidad, sin especificar claramente que son una cuenta de “parodia”, serán suspendidos permanentemente sin previo aviso.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022