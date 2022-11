AMLO ‘revive’ audios en los que Lorenzo Córdova se mofa de representantes de pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió unos antiguos audios en los que Lorenzo Córdova se mofó de representantes de pueblos indígenas, publicó 24-horas.mx.

Este martes, durante su conferencia matutina, López Obrador presentó las grabaciones de 2015, en las que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se burla de indígenas tras una reunión que sostuvo con ellos:

“Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados para nosotros, yo no permitir tus elecciones (….) no sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”.

Al respecto, López Obrador señaló que en dicha reunión Córdova Vianello se alteró y asumió que no se sabría la forma en que se expresó sobre ellos.

En el audio se escucha como el titular del INE -en conversación con Jacobo Molina– considera que ese encuentro fue más “dramático” que sus encuentros con los padres de los 43 normalistas de Ayotiznapa.

El mandatario federal refirió que es importante dar a conocer este tipo de grabaciones -previo a la marcha en “Defensa del INE”- porque: “Se ofenden, los muy hipócritas cuando se les dice racistas, porque están acostumbrados a la simulación”. (Fuente: 24-horas.mx)