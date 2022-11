AMLO se enteró cuatro años tarde de una mala gestión en Conagua…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hizo un coraje al enterarse de que al principio de su gobierno un funcionario público entregó concesiones de agua a Grupo México y luego se incorporó como trabajador de esa empresa, publicó Expansión Política.

“Ayer hice un coraje este de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua, ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en Cananea, y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión, Grupo México”, informó este jueves en conferencia de prensa.

El mandatario federal no reveló el nombre, pero informó que se dará a conocer quién fue el exservidor público que “burló” sus órdenes de que en este gobierno no se entregarían más concesiones de agua.

“Es exfuncionario, por ahí les van a mandar el nombre”, refirió.

El presidente señaló que este tipo de prácticas muestran que aún no se ha logrado purificar la vida pública.

“Pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa, mejor dicho, el gobierno estaba tomado, secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Son los que quieren regresar por sus fueros, nosotros queremos que regresen, pero lo que se robaron”, afirmó.

Además de la entrega de concesiones de agua, el presidente dijo que le molestó que el servidor público se fuera a trabajar a la empresa que benefició.

Su gobierno ha manifestado su rechazo por la “puerta giratoria”, práctica mediante la cual funcionarios públicos al dejar su cargo se incorporan a empresas privadas. Algunos de los ejemplos que el mandatario federal ha calificado de “ilegales” e “inmorales” son los de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes se incorporaron a Kansas City Southern de México (KCSM), en el caso del priista, y a Avangrid, filial de Iberdrola, en el del panista.

Sobre las concesiones de agua, el presidente López Obrador ha anunciado que su administración ya no entregará más permisos, sobre todo en el norte del país, región que ha enfrentado crisis hídrica.

“Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver con las autoridades municipales, estatales, que cuiden estos recursos, que no pase lo que sucedió en la Laguna, ya eso no se puede repetir”, anunció el 1 de agosto. (Fuente: Expansión Política)