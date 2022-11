RETOMARÁN EN EL 2023 EL ALCOHOLÍMETRO EN CANCÚN: Dice Alcaldesa que es para evitar accidentes

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La la presidencia municipal de Benito Juárez Ana Patricia Peralta de la Peña anunció que a partir de enero del próximo año estarán retomando el programa de alcoholímetro con la finalidad de reducir los accidentes automovilísticos.

“Justamente es reducir los accidentes automovilísticos que tenemos por esa causas, de que la gente todavía no ha hecho conciencia de que no se puede tomar y manejar, a partir del próximo año, estamos todavía trabajando, no te quiero dar una fecha exacta”, indicó.

Abundó que para la implementación de este programa habrá ciudadanos vigilantes para evitar que se comentan actos de corrupción.

Entrevistada en el marco del aniversario del parque Kabah, la presidenta municipal abundó que afinan detalles del equipamiento de la academia de policías que permitirá al municipio tener un ingreso extra por la capacitación a elementos de otros municipios.

“Vamos a trabajar muy fuerte en toda la materia de seguridad publica y quiero compartirles que estamos por terminar la academia de policías en todo su equipamiento para poderla certificar y que de esa forma el ayuntamiento pueda tener un ingreso extra y certificar a policías de otros municipios de Quintana Roo”, afirmó. (Noticaribe)