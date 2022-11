SEGUIMIENTO | Audiencia conciliatoria entre CFE y ejidatarios de Kantunilkín concluye sin acuerdo; mañana determinarán inconformes si continúan o deponen bloqueo carretero

CANCÚN, MX.- La audiencia conciliatoria realizada hoy en esta ciudad entre líderes ejidales de Kantunilkín, Solferino y Chiquilá, y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó sin acuerdos, por lo que mañana estos comuneros determinarán si continúan con su bloqueo carretero, o bien continúan solo por la vía legal.

Los ejidatarios bloquearon la carretera a Chiquilá desde el día 1 de noviembre, en exigencia del pago de una indemnización por parte de la Comisión Federal del Estado, por el uso de sus tierras para la infraestructura existente y por el proyecto de mejora planeado para Holbox. Después de 10 días de bloqueo, hoy ambas partes se reunieron en las oficinas del Gobierno del Estado en Cancún, en donde medió la Procuraduría Agraria, con la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, presente como testigo.

Allí, José Luis Verde Serrano, superintendente de la CFE para la zona Tizimín, señaló que ellos cuentan con una servidumbre legal de paso para brindar mantenimiento y mejoras a la línea Popolnah-Holbox, creada en 1975, por lo que tienen derecho a pasar por esa zona. También alegó que la exigencia de una indemnización prescribe a los 10 años, y esta servidumbre legal existe desde hace más de 40, por lo que no correspondía pago, debiendo quedar este tema en manos de los tribunales.

Víctor Pech Moo, Héctor Baas May y Ignacio Cáceres Correa, presidentes de los comisariados ejidales de Kantunilkín, Solferino y Chiquilá, respectivamente, determinaron que en tanto este tema no quede zanjado, no otorgarán permiso a la CFE para que continúen sus trabajos, pese a los exhortos del superintendente, quien señaló que tiene como plazo de entrega el 31 de diciembre y que en caso contrario no realizarán ya esta obra, en perjuicio de los habitantes del municipio.

Los representantes ejidales sí aceptaron la presencia de la CFE para realizar labores de mantenimiento y de reparación de averías al tendido eléctrico, pero con presencia de integrantes de algún ejido.

También permitirán el cierre del registro eléctrico que quedó abierto en Chiquilá, como parte de los ahora abortados trabajos de mejora eléctrica a Holbox. Esto, por representar un riesgo para la ciudadanía.

Los ejidatarios de estos tres lugares deberán reunirse, para determinar mañana, a las 9 de la mañana, si deponen su bloqueo carretero y si devuelven las oficinas de la CFE que mantienen tomadas en Kantunilkín.

La CFE además, prometió acudir a una asamblea ejidal en Solferino, para informar de los trabajos en esas tierras. (Agencia SIM)