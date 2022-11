YUCATÁN | DOBLE CADENA HUMANA EN DEFENSA DEL ÁRBITRO ELECTORAL: Más de cinco mil personas marchan en Mérida a favor del INE

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Cantando el himno nacional y a la par, lanzando consignas en contra de la reforma electoral, alrededor de cinco mil personas se reunieron frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para defender al organismo.

Denunciaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho acciones que ponen en riesgo la existencia del INE, pero indicaron que desde la ciudadanía será defendido.

A la manifestación llegaron tanto personas adultas mayores como familias con sus hijas e hijos, con quienes formaron una cadena humana en defensa del organismo.

Las personas vestían prendas de color rosa y blanco, es decir, los colores que distinguen al INE.

Con consignas como “¡Fuera López!” y “¡El INE no se toca!” también sostuvieron sus credenciales de elector en mano.

La asistencia de las personas fue tal que realizaron dos cadenas humanas alrededor del edificio central, ubicado en la colonia México en Mérida.

Además de estas actividades simbólicas, los asistentes recabaron firmas para comprobarle a AMLO que son más las personas que insisten en que el INE no debe desaparecer.

A la manifestación también asistieron personajes políticos como ex gobernador Patricio Patrón Laviada, Erick Rubio Barthell, la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho y las ex diputadas y dirigentes de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié y Milagros Romero. (Noticaribe)