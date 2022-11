Mexicana que viajó a Perú tras conocer a un hombre por internet está desaparecida… y pudo ser asesinada

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El caso de Blanca Arellano Gutiérrez ha causado indignación en México por la forma en que ocurrió en su desaparición; de acuerdo a medios nacionales, la mexicana de 51 años viajó hasta Perú para conocer a Juan Pablo Villafuerte Pinto, un joven estudiante de medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, a quien conoció a través de las redes sociales, publicó abcnoticias.com.

La familia de Blanca denunció que la mujer dejó de enviar mensajes el pasado 7 de noviembre y hasta la fecha se desconoce su paradero.

¿Qué pasó con Blanca?

De acuerdo a sus familiares, una vez que Blanca conoció al estudiante a través de redes sociales, viajó hasta Perú el 27 de julio; todo marchaba bien, ella les contaba que se encontraba feliz, que vivían muy cerca a la playa de Huacho, sin embargo, fue en el mes de noviembre que ella dejó de tener comunicación con ellos, situación que les causó preocupación ya que la mujer era muy activa en sus redes sociales y muy comunicativa.

La sobrina de Blanca decidió hablarle a Juan Pablo, pero la respuesta del estudiante, no era lo que ella esperaba.

“Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”, respondió Juan Pablo.

La respuesta del estudiante no convenció a la familia, ya que Blanca jamás mencionó que hubiera una crisis entre ellos.

Inmediatamente los familiares pidieron ayuda a través de las redes sociales y señalaron a Juan Pablo como el primer sospechoso.

Juan Pablo se contradice en declaraciones

Aunque en un inicio Juan Pablo mencionó que Blanca se había aburrido de él, luego refirió que no eran pareja.

“Hola, en primer lugar yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”, escribió Juan Pablo.

Hallan cuerpo en playa

El pasado 10 de noviembre un grupo de pescadores halló restos de un cuerpo cerneado (violentado) en la orilla de la playa de Huacho. El cadáver era de una mujer.

Aunque no se ha confirmado la identidad del cuerpo, las autoridades sospechan que es el de Blanca.

Los pescadores encontraron una cabeza expuesta, a unos pocos metros de esta, hallaron un brazo derecho; uno de los dedos aún conservaba un anillo.

“El cuerpo está abierto, no tiene nada de órganos”, sostuvo uno de los hombres que encontraron el cadáver de la mujer a RPP Noticias.

La familia de Blanca está a la espera de los resultados del ADN practicado al cadáver. (Fuente: abcnoticias.com)