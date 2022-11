PETA acusa a HelloFresh de usar leche de coco obtenida con trabajo de monos en Tailandia

ESTADOS UNIDOS.- La organización PETA acusó que HelloFresh, el mayor proveedor de kits de comidas en los Estados Unidos, usa leche de coco obtenida del trabajo de monos en Tailandia, por lo que está llamando a boicotear el servicio de entrega de comidas, publicó La Opinión.

Según la ONG, el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo, los monos son encadenados, azotados, golpeados y obligados a pasar largas horas recogiendo cocos. Se alegan denuncias de abuso de animales en 57 operaciones en nueve provincias de Tailandia, según los hallazgos publicados el lunes.

BREAKING 🚨 New @PETAAsia investigation reveals that the Thai coconut industry STILL chains threatened & endangered monkeys & forces them to pick coconuts!

THREE investigations have exposed this cruel industry—@HelloFresh must STOP using coconut milk from Thailand! pic.twitter.com/DZBNahcKEe

