SECUESTRO MÚLTIPLE EN CHETUMAL: Comando armado plagia a cuatro personas en la colonia Proterritorio de la capital de Quintana Roo

De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, en la calle Corozal con Tihosuco, hasta donde llegaron elementos policíacos para corroborar el reporte hecho por testigos de la escena.

Asimismo, arribaron elementos de la Guardia Nacional, para resguardar la zona, en tanto se realizaba un operativo para dar con la unidad que se habría llevado a las personas, quienes presuntamente se encontraban dormidas al interior del señalado domicilio.

Lo mismo hicieron, más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron en el lugar el levantamiento de evidencias.

Los hombres privados de su libertad tienen las iniciales D. C. M., P. E. C. U., A. G. D., en tanto que las de la mujer son M. C. M. M. (Agencia SIM)

Esta madrugada, cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron privadas de su libertad por un comando armado, al ser sacadas a la fuerza de una casa en la colonia Proterritorio de la capital del estado.