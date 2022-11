Coautor de un libro en Mérida, denuncia ineficiencias y errores en una edición que costó cerca de 2mdp

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- “Un libro con mi nombre. Nunca imaginé que en el momento que existiera un libro con mi nombre, lejos de ser un momento de satisfacción y orgullo, sería todo lo contrario”, indicó Sergio Castillos Ceballos, coautor del libro ‘100 lugares imprescindibles de Mérida’, quien denuncia diversas irregularidades y errores en la edición de esta publicación que además habría costado cerca de 2mdp.

El joven tiene una página de Facebook llamada ‘Mérida en la Historia’, en donde tiene más de 120 mil seguidores y en donde desde hace más de 10 años publica datos históricos de la capital yucateca.

“Es un proyecto personal y cuyo único gestor soy yo, no recibe ningún financiamiento de ningún tipo y de ningún orden de gobierno”, aclara.

Sergio aparece en la portada del libro y también con su firma, aparecen diversos textos dentro, sin embargo, decidió hacer público su caso precisamente para deslindarse de todo lo que rodea a la publicación del mismo.

“Quiero cuidar mi nombre porque es lo único que me va a acompañar el resto de mi vida. Ignoro las opiniones de la persona que aparece como autora también del libro, no puedo hablar por él”, mencionó.

Recapituló que la primera vez que tuvo contacto con la persona que coordinó la publicación fue en diciembre de 2019.

“Me explicó que estaba trabajando en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida a través de una editorial, que era un proyecto homólogo a lo que se había hecho en Ciudad de México con el título ‘200 lugares imprescindibles de la Ciudad de México’, además que se realizaría una serie de placas que se colocarían en los lugares señalados para contar su historia desde una aplicación de celular”, compartió.

Al ser contemplado en este proyecto, Sergio describió que se sintió halagado y muy contento.

Para recompensar su colaboración, le ofrecieron 150 pesos por cada uno de los textos que publicara, por lo tanto, al final recibiría aproximadamente siete mil pesos.

“El dinero no era de mi interés, me interesaba participar en el proyecto que se escuchaba tan ambicioso y que daría como resultado físico lo que se ha recuperado de la historia y la memoria de la ciudad. De esa cantidad no he recibido ni un peso y no me interesa”, dijo.

Él ayudó a hacer la recopilación de historias entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, pero en marzo, tras la llegada de la pandemia por coronavirus (COVID-19), consideró que el proyecto se había detenido porque no recibió más información al respecto.

Para su sorpresa, recientemente se encontró con un ejemplar impreso y cuando comenzó a revisarlo, notó diversas incongruencias editoriales.

“Varios de mis textos fueron editados sin consultarme, otros textos no tienen una revisión ortográfica y de estilo”, indicó.

Mencionó que además no cuenta con el Número Internacional Normalizado para libros (ISBN, por sus siglas en inglés), es decir, el identificador único de cada publicación a nivel global.

“La gota que derramó el vaso es que hay un texto dedicado a una casa conocida como El Pinar en la calle 60, sobre la cual se hace una serie de aseveraciones incongruentes de una persona que tenía rabia, cosa que no tiene ni un sustento documental y se dieron a la tarea de firmar con mi nombre, eso me parece grave en muchos aspectos porque una editorial sabe que puede haber consecuencias muy graves”, mencionó.

Sergio alega que después de dos años de haberse publicado el libro él nunca se enteró, pero además, al solicitar datos sobre este proyecto vía transparencia, notó que este libro tuvo que ser publicado en 2019, por lo que hay más motivos para pensar que se hizo ‘a marchas forzadas’ y además, tuvo acceso para conocer que se destinaron casi dos millones de pesos, los cuales incluso podrían estar no justificados.

“Me quiero deslindar de este libro. Me siento triste y decepcionado”, concluyó. (Noticaribe)