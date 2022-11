“SI ES UN EVENTO POLÍTICO O NO, A LOS TURISTAS Y TRABAJADORES NO NOS INTERESA”: Cien turistas varados deja bloqueo de zona hotelera y empresarios reportan perdidas millonarias

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El bloqueo del bulevar Kukulcán en la zona hotelera que ocasionó un grupo de activistas en exigencia a la remoción del Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca, dejó a 100 huéspedes varados únicamente en el hotel Flamingos y generó pérdidas millonarias y afectación a miles de turistas y trabajadores, de acuerdo al reporte de los empresarios de la industria turística.

El ex presidente de la Asociación de Hoteles, de Cancún Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, manifestó su inconformidad porque hubieron hoteles que solicitaron los servicios de emergencia y por el caos vial que se generó pasaron hasta 4 horas en llegar, no obstante a que esta mala imagen del destino será aprovechada por los destinos competidores para desprestigiar a Cancún.

“Si es un evento político o no, a los turistas y trabajadores no nos interesa, lo que queremos es que nos respondan también por nuestros derechos porque nosotros también tenemos derechos y la afectación en a miles por una 15 personas, por supuesto que hay perdidas económicas fuertes, del hotel Flamingo 100 turistas se quedaron varados, perdieron sus vuelos y pasajeros que no pudieron llegar”, indicó.

Y es que señaló que hubo miles de turistas que tuvieron que caminar varios kilómetros para poder llegar a sus hoteles.

Por su parte, el presidente de La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Cancún, Julio Villarreal Zapata, expuso que el bloqueo les generó una caída del 50% de sus comensales e incluso tuvieron cancelar eventos que se habían programado.

“Esto afecta al destino, no solo a los restaurantes, sino a la población en general, todos tenemos el derechos de llegar nuestras casas y a nuestros trabajos y destino con bien y con la facilidad de poder tomas cualquier vía de comunicación”, manifestó.

En tanto que el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Sergio González Rubiera, también lamentó que se haya bloqueado la única vía de la zona turística en la que miles de visitantes tuvieron que pagar las consecuencias y que si bien se respeta el derecho a la manifestación, no comparte la idea que se tenga que afectar a la industria turística que es de donde se genera la economía de todo el estado.

“No se puede afectar a los turistas, los turistas que culpa tienen, no tiene ni idea de las cosas que pasan aquí, ni de nuestra política ni de nuestra vida social, deberíamos mantener la zona hotelera limpia, intacta de cualquier otro tipo de cosas”, expresó.

Mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), Eduardo Martínez, expresó que no se justifica esta forma de manifestarse ya que el daño a la industria turística deja muy mal al destino y repercute también hacia los mismos manifestantes que dependen económicamente del turismo.

“Afectar a un turista que no tiene nada que ver, demeritar la imagen de nuestra zona hotelera se me hace verdaderamente fuera de lugar, yo creo que ninguna intención de manifestarse, ninguna problemática que quiera alguien exponer, justifica la forma en que se están haciendo esos bloqueos”, afirmó. (Noticaribe)