Va por México se reagrupa en la Cámara de Diputados para frenar la reforma electoral de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La coalición opositora Va por México en la Cámara de Diputados volvió a reunirse tras el distanciamiento generado por la reforma a las Fuerzas Armadas. Ahora los líderes parlamentarios ofrecieron que no pasará ninguna reforma constitucional electoral, publicó Expansión Política.

Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, no respondió si su bancada respaldaría propuestas de modificaciones a leyes secundarias, vía que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería su “plan B” para conseguir los cambios que busca, sin reformar la Constitución.

“Ahorita estamos con esto”, declaró el priista. “No hay plan B, ni C, ni D. Hay que esperar a que llegue, no hay”, dijo al término de la conferencia de prensa del “reencuentro” de Va por México y al responder sobre posibles enmiendas a leyes secundarias, como las que planteó el mandatario.

La coalición opositora entró en pausa desde el 7 de septiembre, luego de que el PRI apoyara la extensión del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, con lo que incumplió la moratoria constitucional que había declarado Va por México.

Poco más de dos meses después, los coordinadores parlamentarios reaparecieron juntos en rueda de prensa en la Cámara de Diputados. Insistieron en que han “desayunado muchas veces juntos” y no había distanciamiento. Sin embargo, aceptaron que Va por México se “reencuentra”.

Moreira, del PRI, aclaró otra vez que su partido y su dirigente Alejandro Moreno no traicionaron a nadie con su voto en materia de seguridad.

“Los hechos son amores, estamos juntos dejando en claro que en la reforma electoral constitucional no vamos. Y eso es un hecho concreto que estamos declarando públicamente”, aseguró el coordinador de los legisladores de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.

“Que no se pretenda amarrar navajas, lo que se ve no se juzga, aquí estamos juntos. Vamos a ir juntos, queremos ir a Coahuila y el Estado de México juntos. Está superada la coyuntura anterior porque hay algo mayor enfrente, una reforma que busca el retroceso democrático y no lo vamos a permitir”, declaró el líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro.

Los tres descartaron haber firmado votar juntos en rechazo a la reforma electoral, pues hay un compromiso de palabra.

Sólo el PRD garantizó que sí irán juntos en coalición Va por México en lo electoral, para las elecciones locales de 2023. (Fuente: Expansión política)